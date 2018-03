Mehrere Bankomateneinbrüche geklärt

Der Polizei ist es gelungen, mehrere Bankomateneinbrüche zu klären. Ein 30 Jahre alter Moldawier konnte als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Gefahndet wird noch nach Tätern, die in Weißbriach im Gitschtal mehrere Tresore gestohlen haben.

Bereits seit Februar ermittelt das Landeskriminalamt Kärnten gegen die international agierende moldawische Tätergruppe. Die von der Bande aufgebrochenen Bankomaten waren immer im Foyerbereich aufgestellt. Der 30-Jährige konnte auf Grund eines EU-Haftbefehls Anfang Jänner in Rumänien festgenommen werden. Gegen weitere Tatverdächtige wird noch ermittelt.

Polizei

Täter sitzt in U-Haft in Klagenfurt

Der 30-Jährige wurde bereits nach Österreich ausgeliefert. Er sitzt seither in der Justizanstalt Klagenfurt in U-Haft. Bei seiner Einvernahme gab der Mann zu, an fünf Einbrüchen in Bankomaten im letzten Jahr beteiligt gewesen zu sein. Demnach schlugen die Täter im Februar in Molzbichl, im Bezirk Spittal an der Drau zu - mehr dazu in Bankomat aufgebrochen und leergeräumt.

Im März gab es einen Einbruch in Drobollach, im Bezirk Villach-Land mehr dazu in Polizei fahndet nach Bankomatknackern. Im Juli schlug die Tätergruppe gleich zweimal zu, nämlich in St. Stefan im Gailtal, im Bezirk Hermagor - mehr dazu in Wieder Bankomat geknackt und in St. Georgen im Lavanttal, im Bezirk Wolfsberg - mehr dazu in Bankomatbande schlug wieder zu. Der fünfte Einbruch, den der Mann gestand, fand im August in Oberösterreich statt - mehr dazu in Unbekannte scheiterten an Bankomat (ooe.ORF.at; 29.8.2017).

Polizei

Bande reiste von Tschechien an

Der Verdächtige gab bei seiner Einvernahme an, dass er sich vor den Einbrüchen mit mehreren Personen in Prag (Tschechien) getroffen habe. Mit in Tschechien und in der Slowakei angemieteten Fahrzeugen reisten die Täter nach Österreich und kundschafteten ausgewählte Tatorte aus. Bei den Einbrüchen verwendeten sie Brecheisen sowie Hammer und Meißel.

Nach den Einbrüchen fuhr die Bande sofort in die Slowakei zurück und warf dabei die gestohlenen Geldkassetten weg, nachdem sie das Bargeld herausgenommen hatten. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vier Tresore aus Hotel in Weißbriach gestohlen

In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Büro eines Hotels in Weißbriach, in der Gemeinde Gitschtal, im Bezirk Hermagor ein. Sie zwängten ein Fenster auf und brachen im Büro einen Groß- und drei kleinere Stahltresore aus der Wandverankerung.

Die Unbekannten trugen die Tresore ins Freie. De drei kleineren brachen sie in rund 150 Meter Entfernung auf, entnahmen das Bargeld und ließen die Tresore liegen. Den größeren Tresor, mit einem Gewicht von rund 85 Kilogramm nahmen die Täter mit. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Link: