Freund mit Messer bedroht und verletzt

In der Nacht auf Montag hat ein 44-jähriger Mann aus Wolfsberg ein Klappmesser gezückt und seinen 32-jährigen Freund an der Hand verletzt. Das Motiv ist unklar, es soll zuvor auch keinen Streit gegeben haben.

Die beiden Männer dürften nahezu den ganzen Sonntag im Keller eines Wohnhauses verbracht haben. Die beiden seien Freunde hieß es, sie hätten weder gestritten, noch Alkohol konsumiert, sondern den ganzen Tag miteinander geredet.

Vor Mitternacht ging der 44-Jährige kurz weg, danach kam es zu dem gefährlichen Zwischenfall. Das Opfer gab in seiner ersten Aussage an, sein Freund sei völlig verändert in den Raum zurückgekommen, wie ausgewechselt, mit leerem Blick.

Opfer flüchtete und rief Polizei

Er habe ihm ein Klappmesser vorgehalten, aber nichts gesagt oder gedroht. Als er anfing, von fünf herunterzuzählen, habe er erst den Ernst der Lage erkannt und sei aus dem Keller gelaufen, so der 32-Jährige. Sein Freund stach mit dem Klappmesser in seine Richtung und verletzte ihn an der Hand.

Der Verletzte verständigte die Polizei und wurde später mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Dort wurde er ambulant versorgt und konnte bereits wieder nach Hause gehen. Der 44-jährige mutmaßliche Täter wird angezeigt. In den nächsten Tagen werden beide Männer nochmals befragt, um einem Motiv auf die Spur zu kommen.