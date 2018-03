Illegal gefischt: Bis zu drei Jahre Haft

Weil er in fremdes Fischereirecht eingegriffen hat, muss sich am Montag ein 42-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Wegen zweier während der Schonzeit gefangener Fische könnten bis zu drei Jahre Haft drohen.

Laut Anklage soll der Mann in der Schonzeit im Bezirk Klagenfurt Land eine Bachforelle und einen Saibling gefangen haben. Bereits einmal musste der Prozess gegen 42-Jährigen vertagt werden. Der Angeklagte erschien nicht zum Verhandlungstermin, weil er arbeiten musste, wie es seine Lebensgefährtin dem Gericht gemeldet hatte.

Ein Versuch der Polizei, den Mann ausfindig zu machen, scheiterte. Zum Aufenthaltsort konnte die Frau nämlich nur sagen, dass ihr Mann irgendwo in einem Wald in Mittelkärnten tätig sei. Vorgeworfen wird dem 42-Jährigen der Eingriff in fremdes Fischereirecht. Weil sich die Tat zur Schonzeit ereignet hatte, wiegt sie laut Anklage besonders schwer. Dem Mann drohen bis zu drei Jahre Haft.

