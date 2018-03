Urlaub „offline“ als neuer Trend

Manche Menschen schauen bis zu 200 Mal täglich auf ihr Mobiltelefon. Hotelzimmer ohne WLAN sind kaum noch gefragt. Doch es gibt auch einen Gegentrend: Den Urlaub ohne Handy, also „offline“ wie z.B. auf der Turracher Höhe.

Das Seehotel Jägerwirt an der kärntnerisch-steirischen Grenze auf der Turrach dreht das Rad der Zeit wieder ein wenig zurück. Neuerdings gibt es hier wieder Zimmerschlüssel wie anno dazumal und keine digitale Karte mehr. Eine Folge von vier erpresserischen Hacker-Angriffen auf den Hotel-Computer im Vorjahr. Plötzlich ließ sich keine Tür mehr öffnen - mehr dazu in Hotel zum vierten Mal von Hackern lahmgelegt (kaernten.ORF.at; 22.1.2017)

Analoge Schlüssel funktionieren immer

Das Hotel hat seitdem die Internet-Sicherheit verstärkt und auf normale Schlüssel umgestellt. Hotelier Christoph Brandstätter: „Es kommt sehr gut beim Gast an. Wir haben von sehr vielen Stammgästen gehört, dass es ist wieder gemütlich und ein wenig wie zu Hause ist. Mit dem Schlüssel in der Tasche gehört das Zimmer nur mir. Der größte Vorteil ist aber: Er funktioniert immer.“

Während der Trend in vielen Hotels dazu geht, Sprachcomputer in den Gästezimmern einzubauen - mehr dazu in Digitale Ohren in Kärntner Hotelzimmern (kaernten.ORF.at; 25.11.2017) macht man es hier auf der Turrach umgekehrt. Die Gäste werden motiviert, ihr Handy abzuschalten also zum „Digital Detox“ motiviert - wer mag, kann sein Handy auch an der Reception abgeben.

Ein kleiner Zirbensarg für das Handy

WLAN gibt es zwar auf jedem Zimmer. Gleichzeitig würden sich aber immer mehr Gäste von ständigem Klingeln und Piepsen gestört fühlen, erzählt Hotelchefin Christina Brandstätter. „Viele wollen das Handy abschalten, aber nicht alle. Wir merken einen Trend zum Offline-Urlaub.“

Das Hotel hat deshalb ein Paket namens „Urlaub offline“ geschnürt: Am Zimmer liegen sogenannte Handysärge aus Zirbenholz, in denen das Mobiltelefon während des Urlaubs eingeschlossen werden kann, dazu kommen Wellness-Behandlungen und viel Ruhe: „Wir glauben massiv an das Abschalten als Urlaubstrend und wir merken es im Hotel. Gäste sind bewusst ohne Handy unterwegs. Früher war es so, dass Gäste sehr oft am Computer gearbeitet haben. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so – sie gehen mehr spazieren, genießen mehr und wollen auch ungestörter sein“, so Brandstätter. Wer dem Hotel für eine Buchung mit der Hand schreibt, bekommt zehn Prozent Rabatt.

Bewusstes Abschalten ist der neue Luxus

Überall erreichbar zu sein, immerzu telefonieren zu können und ins Internet einzusteigen ist für Gäste heutzutage buchungsentscheidend, weiß der Kärntner Tourismusberater Max Strafinger. „Wir haben Untersuchungen gemacht, was für den Gast wichtig ist, und zwar nicht nur in der Stadthotellerie sondern auch in der Ferienhotellerie. Es ist eindeutig herausgekommen, dass WLAN – also die jederzeitige Handynutzung - eine der Grundvoraussetzungen für eine Buchung ist, wichtiger noch als ein Hallenbad oder sonstige Einrichtungen“.

„Wer ohne Handy leben kann hat es geschafft“

Der Tourismusberater sieht das bewußte Ausschalten aber auch als neuen Luxus: „Vor zwanzig Jahren war es noch etwas besonderes, wenn man ein Handy hatte - es war ein Statussymbol, heute hat man es geschafft, wenn man ohne Handy leben kann und nur mehr dann erreichbar ist, wenn einem danach ist. Viele Gäste können ohne Handy leben aber möchten gewährleistet haben, dass sie erreichbar sein können, wenn sie es wollen.“

Eine Gratwanderung für Hoteliers und Gäste

Tourismusberater Max Strafinger weiß auch, dass es für viele Ferien-Hoteliers eine Gratwanderung ist, den Wünschen der Urlaubsgäste zu entsprechen. Manche Hotels würden es ihren Gästen freistellen und gewährleisten, dass im gesamten Haus Wireless Lan zur Verfügung steht, gleichzeitig aber höflich darauf hinweisen, dass es Bereiche im Haus gebe, wo das Handy oder iPad nicht genützt werden sollte. "Andere schalten wirklich einzelne Bereiche ab“, so Strafinger.

"Wenn der Gast immer über WLAN erreichbar sein möchte, dann gibt es doch viele Überlegungen, wo und an welchen Plätzen im Hotel das Handy nicht passend ist. Ich denke da zum Beispiel an den Speisesaal. Auf der anderen Seite auch im Wellness-Bereich – wo es doch Entspannung geben sollte. Wenn ständig das Telefon läutet, ist das auch nicht im Sinne der Gäste. Das heißt, der Gast selbst möchte immer erreichbar sein, aber nicht von anderen Gästen gestört werden. Das zu lösen, ist eine sehr schwierige Aufgabe.“