Wie Kinder vor Fensterstürzen sichern?

Rein statistisch gesehen stürzt in Österreich etwa alle vier Wochen ein Kind aus einem Fenster. Jetzt zu Frühlingsbeginn ist die Gefahr besonders groß, weil wieder länger gelüftet wird. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit gibt Tipps.

Jetzt, da die Temperaturen milder werden und der Frühling vor der Tür steht, ist das Risiko von Fensterstürzen besonders groß. Erst im vergangenen Oktober kam es im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf zu einem besonders tragischem Fall. Ein fünfjähriger Bub stürzte aus einem offenen Fenster vom fünften Stockwerk auf den Asphalt. Wenige Stunden später starb das Kind im Krankenhaus.

Schon ein Moment der Unachtsamkeit könne zur Katastrophe führen, so Alexandra Künelt-Ledin vom Kuratorium für Verkehrssicherheit: „Kinder sind sehr schnell beim Hinaufklettern, d.h. sie schieben alles Mögliche zusammen, steigen hinauf und dann ist die Gefahr, dass sie hinausfallen, besonders groß“.

Fensterstürze zählen nicht zu den häufigsten, aber zu den schwersten Unfällen bei Kindern. Die Folgen sind meist gravierend und reichen von Prellungen und Knochenbrüchen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen von Kopf, Wirbelsäule und inneren Organen.

20 kostenlose Vorträge

Pro Jahr verunfallen in Österreich 160.000 Kinder in den eigenen vier Wänden, im Garten oder im Auto. Kärnten startet Maßnahmen zur Vermeidung von Kinderunfällen. Vorerst stehen 20 kostenlose Vorträge von Ärzten und Kindersicherheits-Pädagogen auf dem Programm. Gestartet wird in Eberstein am 19 März. Das Gesundheitsreferat des Landes, der Verein „Große schützen Kleine“ und das Gesundheitsland Kärnten initiieren diese Aktion.