Pflegeheimbewohner stürzte aus Fenster

Der 48-jährige Bewohner eines Pflegeheims in Afritz ist am Freitag aus dem Fenster seines Zimmers im ersten Stock vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Eine vorbeifahrende Autolenkerin schlug Alarm.

Wollte sich der 48-Jährige einfach aus dem Fenster lehnen und hat dann das Gleichgewicht verloren oder wollte er das Heim auf diesem Weg heimlich verlassen? Die Polizei ermittelt noch. Fest steht: Der Mann war alleine in seinem Zimmer, als das Unglück passierte. Er stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern auf eine angrenzende, schneebedeckte Wiese.

Auolenkerin fand Verunglückten

Der Schwerverletzte wurde von einer zufällig vorbeifahrenden Pkw-Lenkerin entdeckt. Diese verständigte die Pflegeheimleitung und setzte die Rettungskette in Gang. Der 48-Jährige wurde durch den Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Alpin 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Fremdverschulden laut Polizei auszuschließen

Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass es keinen Hinweis auf Fremdverschulden gibt. Noch konnte der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht einvernommen werden.