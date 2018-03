Einbruchsserie beschäftigt Klagenfurter Polizei

Zu einer Serie von Kellereinbrüchen in einer Wohnanlage ermittelt die Polizei in Klagenfurt. Die Einbrecher dürften es gezielt auf teure Fahrräder abgesehen haben. Die Experten raten daher dazu Kellerabteile immer abzusperren.

Die Einbrecher hatten es auf sehr teure Mountainbikes im Wert von mehreren tausend Euro abgesehen. In einem Kellerabteil wurde ein fast neues Rad gestohlen. Offensichtlich wussten die Diebe ganz genau, welches Schloss es zu knacken galt. „Wenn es bei einer Liegenschaft so oft vorkommt, kann es sich meiner Ansicht nach nur um die gleiche Tätergruppe handeln. Das Muster ist auch relativ ähnlich. Ansonsten ist es für uns nur auffällig, dass wenn Einbrüche stattfinden, sie vermehrt bei neueren Liegenschaften passieren und nicht bei älteren“, sagte Gernot Wieser vom Kärntner Immobilien Management.

Wie die Diebe in die Wohnanlage gelangten, wissen die Ermittler noch nicht genau. Fest steht, dass nur die Vorhangschlösser der Kellerabteile gewaltsam aufgebrochen wurden. Alle anderen Türschlösser aber unversehrt blieben. Sehr wahrscheinlich gelangten die Täter über die Tiefgarage in die Häuser. Dort gibt es zwar mehrere Zwischentüren, aber auch diese sollen kein wirkliches Hindernis sein.

„Es ist relativ einfach. Man muss sich vorstellen, dass gerade zum Fahrradkeller meistens die Türen ins Schloss fallen ohne dass sie zusätzlich verriegelt werden. Aus diesem Grund der Tipp der Kriminalprävention, bitte unbedingt die Türen zusätzlich mit dem Schlüssel abschließen, damit man nicht in den Keller hineinkommt“, so Claus Kügerl von der Stadtpolizei Klagenfurt. Nicht versperrte Türen aufzubrechen gehe sehr schnell, so der Polizist.

Profis hätten das in ein paar Sekunden geschafft. Der Experte rät auch zu sehr massiven Radschlössen. Auf dem Markt gibt es auch bereits Radschlösser mit eingebauter Alarmanlage, die im Falle eines Diebstahls Töne von bis zu 100 Dezibel abgeben.

Eine abgesperrte Tür ist schon ein viel größeres Hindernis für Einbrecher, die Polizei rät aber auch beim Einfahren in die Tiefgarage, auf verdächtige Personen zu achten. Wer teure Sportgeräte im Keller aufbewahrt, sollte sein Abteil blickdicht machen.

„Bei den meisten Versicherungsverträgen ist die Ersatzleistung vom Betrag her limitiert und auch ob sie den Neuwert oder den Zeitwert ersetzt bekommen hängt vom jeweiligen Versicherungsvertrag ab“, erklärte Daniela Seiß vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer. Um bei einem Diebstahl keine böse Überraschung zu erleben, heißt es also sich abzusichern und zwar in jede Richtung.