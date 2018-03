Schüler schlägt Kameraden k.o.

In einer Schule im Bezirk Hermagor haben am Freitag ein österreichischer und ein bosnischer Schüler zu streiten begonnen. Der Bosnier attackierte seinen Mitschüler mit den Fäusten. Dieser verlor kurz das Bewusstsein.

Drei Wochen lang seien sich die beiden Jugendlichen immer wieder in die Haare geraten. Es gab Provokationen und Mobbing, sagte der ermittelnde Polizeibeamte im Gespräch mit dem ORF Kärnten. Gegipfelt sei der Konflikt dann am Freitagvormittag gegen 9.45 Uhr in der Prügelei. In der Pause kam es in der Schulklasse der berufsbildenden höheren Schule in Hermagor zu dem Zwischenfall. Mehrmals schlug der 15 Jahre alte Schüler aus Bosnien mit seinen Fäusten seinem Kontrahenten gegen den Kopf.

Entschuldigung vor Abtransport ins Krankenhaus

Durch die Wucht der Schläge verlor das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Erst als ein paar Schülerinnen dazwischen gingen, ließ der 15-Jährige von ihm ab. Lehrer und Schüler alarmierten die Rettung. Vor dem Abtransport des Verletzten entschuldigte sich der Bosnier noch bei seinem Opfer. Bei der Einvernahme gab der 15-Jährige an, ein Black-Out gehabt zu haben und sich nicht mehr erinnern zu können. Nun muss er sich wegen Körperverletzung verantworten.