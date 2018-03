75-Jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall auf der Metnitztal Landesstraße am Donnerstag ist ein 75 Jahre alter Mann im Krankenhaus verstorben. Der PKW Lenker war mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Der 75 Jahre alte Mann aus Friesach war mit seinem Wagen am Donnerstag gegen Mittag auf der Metnitztallandesstraße unterwegs. Er fuhr von St. Salvator kommend in Richtung der Friesacherstraße. Aus unbekannter Ursache kam der Lenker mit seinem PKW rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen das Betonportal einer Bahnunterführung. Der 75-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Notarzteinsatzfahrzeuges Friesach von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Opfer einige Stunden später verstorben

Die freiwillige Feuerwehr Friesach war mit zehn Einsatzkräften im Bergeeinsatz. Laut Polizei ist das Unfallopfer einige Stunden nach der Einlieferung in das Krankenhaus den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.