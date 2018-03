Beziehungsdrama um eine Frau und zwei Männer

Eine 42-jährige Frau hat sich trotz ihrer Affäre mit einem 27-Jährigen nicht von ihrem Mann getrennt. Daraufhin lauerte der Liebhaber dem Ehemann am Arbeitsplatz auf und bedrohte ihn. Der Bruder des 27-Jährigen spionierte als falscher Polizist die Arbeitszeiten aus.

Mehrere Monate lang dauerte das Verhältnis des 27-Jährige mit der 42-Jährigen. Sie blieb allerdings bei ihrem Ehemann, der junge Mann raste vor Eifersucht. Am Donnerstag, gegen Mittag, lauerte er dem Ehemann an dessen Arbeitsplatz in Spittal an der Drau auf. Der alkoholisierte 27-Jährige lief laut schreiend mit einer Schneestange samt aufgesetzter Eisenspitze bewaffnet am Parkplatz vor dem Arbeitsplatz des 33-jährigen Ehemannes auf und ab. Dabei schrie er immer wieder er werde den 33-Jährigen umbringen.

Dieser zeigte den Vorfall sofort der Polizei an. Vor dem Eintreffen der Polizeistreife flüchtete der 27-Jährige, konnte jedoch kurze Zeit später in einem Gasthaus in Spittal festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Bruder gab sich als Polizist aus

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Bruder des 27-Jährigen, ein 45-jähriger Mann, eine Stunde vor dem Vorfall bei der Firma ebenfalls dort aufgetaucht war und sich dort als Kriminalbeamter ausgab. Dabei wollte er Arbeitszeiten und Pausenzeiten des 33-Jährigen erfragen. Ein Arbeitskollege des 33-Jährigen forderte ihn auf, sich auszuweisen. Nachdem der 45-Jährige lediglich eine E-Card vorwies, wurde er vom Firmenareal verwiesen.

Am Mittwochnachmittag kam der 45-Jährige dann zur Polizeiinspektion Spittal an der Drau und verhielt sich dort so aggressiv, dass er ebenso festgenommen wurde. Nachdem er dieser wieder beruhigt hatte, wurde er aus der Haft entlassen. Er wird wegen Verwaltungsübertretungen der BH Spittal/Drau und wegen Amtsanmaßung angezeigt.