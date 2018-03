Haider-Prozess: Zeugen von Landesholding

Im Prozess des Landes gegen die Erbinnen von Ex-Landeshauptmannes Jörg Haider hat am Donnerstag der Ex-Vorstand der Landesholding, Hans-Jörg Megymorecz, ausgesagt. Vom Birnbacher-Honorar beim Hypo-Verkauf an Bayern habe die Landesholding erst sehr spät erfahren.

Am Donnerstag waren die damaligen Landesholding-Vorstände Hans-Jörg Megymorecz und Gert Xander als Zeugen geladen. Der Prozesstag begann mit einer langen Diskussion zwischen den Anwälten der Haider-Erbinnen und Richterin Sabine Grün. Sie stellte klar, welche Fragen für sie im Verfahren wichtig seien: Ob Jörg Haider einst tatsächlich bewusst ein überhöhtes Honorar für Dietrich Birnbacher vereinbart hatte und ob der Steuerberater beim Hypo-Verkauf an die Bayern wirklich einen überwiegenden Vorteil für die damalige Landesholding brachte. Die Landesholding zahlte das von zwölf auf sechs Millionen Euro halbierte Honorar an Birnbacher aus.

Der Zivilprozess Das Land fordert von der Witwe Claudia Haider sowie von den Töchtern Cornelia Mathis-Haider und Ulrike Haider-Quercia 600.000 Euro aus dem Honorar des Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher, der im Zusammenhang mit dem Anteils-Verkauf der Hypo-Bank Alpe Adria an die Bayerische Landesbank sechs Millionen Euro von der Landesholding erhielt.

Landesholding erfuhr erst spät von Deal

Dazu wurde am Vormittag Hans-Jörg Megymorecz befragt - er wurde im Strafprozess rechtskräftig verurteilt - mehr dazu in Megymorez trat Haft an. Megymorecz legte dar, wie spät die Landesholding Mitte Mai 2007 von Haider und dem damaligen ÖVP-Chef Josef Martinz in die Verhandlungen eingebunden wurde. Tags darauf seien die Kaufverträge in München schon fertig ausverhandelt auf dem Tisch gelegen. Erst zehn Monate später habe Haider Megymorecz informiert, die Landesholding solle Birnbachers Erfolgshonorar übernehmen. Das könne ja nach den 819 Millionen Euro Einnahmen kein Problem sein, und ohne Birnbacher wäre der Deal nicht zustande gekommen, habe Haider gesagt. Und zu Unterlagen über dessen Leistungen: „Das hat alles der Birni.“

Vertrag mit Haftungsausschluss

Dieser habe ihm dann erklärt, dass er als einziger Vertreter Kärntens mit den Bayern die Interessen des Landes wahrgenommen habe und auf mehrere Ordner in seinem Büro verwiesen, in denen laut Megymorez auch streng geheime Unterlagen, die von der Hypo im Tresor aufbewahrt worden seien, abgeheftet waren. Das Honorar stehe ihm zu, habe Birnbacher gesagt. Von 300.000 Euro, dem laut einem späteren Gutachten tatsächlichen Wert der Leistung, sei da keine Rede gewesen. „Was war der Vorteil für die Kärntner Landesholding?“, wollte Richterin Grün wissen. „Der Verhandlungserfolg“, antwortet Megymorecz. Der Vertrag habe jeglichen Haftungsausschluss für den Verkäufer enthalten. „So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Das allein war für mich mehr als die zwölf Millionen wert“, so Megymorecz wörtlich.

Warnung von Landesanwalt

Der Anwalt des Landes Kärnten, Michael Pressl, warf ihm deshalb vor, am Rande der Falschaussage dahinzuschrammen. Der Haftungsausschluss sei DAS Interesse der Berlin-Gruppe gewesen. Nach eigener Aussage habe auch ausschließlich Tilo Berlin den Kaufpreis verhandelt. Megymorecz beteuerte, er sei felsenfest überzeugt gewesen, dass Birnbacher die Interessen Kärntens damals bestens vertreten habe. Das hätten ihm auch Martinz und Haider bestätigt. Für den Nachmittag ist Megymorecz’ ehemaliger Vorstandskollege Gert Xander als Zeuge geladen.

