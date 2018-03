Bei Polizeieinsatz Indoorplantage entdeckt

Eine 29-jährige Frau aus Klagenfurt hat am Mittwochvormittag wegen ihres gewalttätigen Partners die Polizei gerufen. Beim Einsatz in der Wohnung entdeckten die Beamten eine Indoorplantage mit 18 Cannabispflanzen. Beide Bewohner werden angezeigt.

Eine 29-jährige Frau aus Klagenfurt verständigte am Mittwochvormittag die Polizei, da sie von ihrem 30-jährigen Partner in ihrer Wohnung schon seit dem Vortag mehrfach mit dem Tod bedroht wurde. Während der Aufnahme des Sachverhalts in der Wohnung der Frau rochen die Polizisten etwas Verdächtiges.

In einem Zimmer der Wohnung fanden sie eine Indoorplantage mit professionellem Aufzuchtzelt und 18 Cannabispflanzen sowie weitere Suchtmittelsubstanzen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der 30-jährige Mann wurde weggewiesen und ein vorläufiges Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden beide der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.