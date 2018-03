Pkw gegen Lkw: Autolenker getötet

Auf der Seebergsstraße in St. Georgen am Längsee ist es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw prallte gegen einen Lkw. Der 46 Jahre alte Autolenker wurde bei dem Unfall getötet.

Der Pkw-Lenker kam bei Gösseling aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Lenker versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde durch den Aufprall über die Böschung geschleudert und landete auf den Gleisen der Südbahn. Der Lenker wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.