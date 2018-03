Diversion nach Unfall für Sobotka-Fahrer

Im Oktober 2017 war ein Wagen im Konvoi des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotkas (ÖVP) in Kärnten in einen Verkehrsunfall verwickelt, ein Neunjähriger und sein Vater wurden lebensgefährlich verletzt. Der Lenker, ein Cobra-Beamter, bekam eine Diversion angeboten.

Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht der „Kleinen Zeitung“ (Online-Ausgabe). Der Unfall hatte sich am Abend des 7. Oktober ereignet. Der Konvoi Sobotkas war unterwegs zu einem Termin nach St. Veit. Wie es von der Polizei hieß, habe das erste Auto, in dem der Innenminister saß, wegen eines Wildwechsels ausweichen müssen.

ORF/Gert Eggenberger

Der Lenker des Begleitfahrzeuges dahinter, ein Cobra-Beamter, geriet beim Ausweichen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einem 48-jährigen Klagenfurter. Der Klagenfurter wurde ebenso wie sein neunjähriger Sohn schwer verletzt. Der Cobra-Beamte des Begleitfahrzeuges bekam nun ein Diversionsanbot, so Frimmel-Hesse: „Wenn das angenommen und bezahlt wird, dann ist die Sache erledigt.“ Ermittelt wurde auch gegen den Lenker des ersten Autos des Konvois, das Verfahren wurde jedoch aus Beweisgründen eingestellt.

