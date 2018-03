Hotel wegen glosender Putzfetzen evakuiert

In einem Hotel am Katschberg haben am späten Dienstagabend Putztücher in der Wäscherei zu glosen begonnen. Eine Angestellte bemerkte Rauch und schlug Alarm. 100 Hotelgäste mussten sicherheitshalber ihre Zimmer verlassen, es wurde niemand verletzt.

Gegen 22.50 Uhr begannen in einer Kunststoffkiste mit Reinigungsmittel getränkte Putzlappen, vermutlich infolge einer chemischen Reaktion, zu glosen. Eine Angestellte bemerkte den Rauch, der aus der Wäscherei im 1. Stock drang, zeitgleich ging der Rauchmelder los. Die Thekenkraft verständigte einen Hotelverantwortlichen. Dieser ging kurz nachschauen und rief dann die Feuerwehr.

Gäste wurden ins Freie begleitet

Ca. 100 Gäste des Hotels wurden vom anwesenden Personal verständigt, manche mussten auch geweckt werden, und geordnet ins Freie begleitet. Die Feuerwehr Rennweg unternahm mit schwerem Atemschutz den Einsatz in der Wäscherei, fand den Behälter mit den sehr stark qualmenden Reinigungstüchern und brachte ihn ins Freie. Ein Brand war nicht entstanden, es wurde niemand verletzt.

Kinderbetreuung bis 3.00 Uhr

Hotelchefin Isolde Hinteregger sagte, sie würde den Feuerwehrleuten und den Polizisten am liebsten einen Lorbeerkranz umhängen, denn mit ihrer Hilfe sei alles ruhig und geordnet abgelaufen. Binnen vier Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Von Panik sei keine Spur gewesen, so Hinteregger, viele Stammgäste hätten sogar mitgeholfen, die anderen Gäste zu wecken. Nach einer halben Stunde konnten die Gäste wieder auf ihre Zimmer. Während der Evakuierung seien die Kinder bis 3.00 Uhr im Speisesaal betreut worden, weil sie aufgeregt waren und nicht gleich wieder schlafen konnten.

Die vier Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter/Oberdorf, Kremsbrücke und St. Michael im Lungau waren mit 40 Feuerwehrleuten im Einsatz.