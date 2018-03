Neues Hallenbad: Bürgerrat wird eingerichtet

Im Klagenfurter Stadtsenat ist am Dienstag der Ablauf für die Bürgerbeteiligung zum neuen Hallenbad präsentiert worden. 15 Bürger sollen einen Bürgerrat bilden, der noch vor dem Sommer zu einem Ergebnis kommen soll.

Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle präsentierte dem Stadtsenat den Bürgerbeteiligungsprozess zum neuen Hallenbad. Die Bürgerbeteiligung solle in Form eines Bürgerrates erfolgen, sagte Stainer-Hämmerle, die auf einige erfolgreiche kommunale Projekte in Österreich, die über einen Bürgerrat abgewickelt wurden, verwies.

Grundsatzbeschluss im Spätherbst

Der Bürgerrat setzt sich aus etwa 15 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Personen zusammen, die einen Querschnitt der Klagenfurter Bevölkerung darstellen sollen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt. Der Bürgerrat bekomme dann von der sogenannten Resonanzgruppe einen „Handlungsrahmen“ geliefert. In dieser Resonanzgruppe sind Vertreter des Stadtsenates, der Stadtwerke, der Sportvereine, sowie Seniorenvertreter und Mitarbeitern der zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung. Der Bürgerrat erstellt eine Art Gutachten und präsentiert dieses auch der Öffentlichkeit, sagte Stainer-Hämmerle.

Ende März soll die erste Sitzung der Resonanzgruppe stattfinden, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Der weitere Zeitplan sehe vor, dass der Bürgerrat noch vor den Sommerferien zusammenkommt und das Ergebnis im Rahmen eines Bürgercafés präsentiert. „Im Spätherbst, Ende Oktober, sollte das Projekt soweit gediehen sein, dass der Stadtsenat einen Grundsatzbeschluss fällen kann“, sagte Mathiaschitz.

Bürgerrat soll auch Standortfrage klären

Das neue Hallenbad ist mit 40 Millionen Euro budgetiert. Es soll auf jeden Fall ein 50-Meter-Sportbecken haben, sagte Mathiaschitz, denn nur so könne ein Alleinstellungsmerkmal in Kärnten geschaffen werden und auch in Hinblick auf die Finanzierung könnten so auch Bundessportfördermittel in Anspruch genommen werden. Die ersten Eckpfeiler, sowie der Standort für das neue Hallenbad sollten bis Ende des Jahres fixiert sein, sagte Mathiaschitz. Derzeit wird noch über vier mögliche Standorte diskutiert. Dazu gehören die Ostbucht des Wörthersees, das Gelände gegenüber von Minimundus, der Sportpark am Südring und ein Standort auf dem Gelände der Klagenfurter Messe. Auch diese Frage soll der Bürgerrat klären.

