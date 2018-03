Drogenkuriere aus Rom festgenommen

Die Polizei Thörl-Maglern hat bei einer Schwerpunktkontrolle in einem Auto fünf Kilogramm Cannabis gefunden. Der Lenker und sein Beifahrer gaben an, sie wollten die Drogen von Rom nach Wien transportieren.

Die beiden 28 Jahre alten Albaner waren am Sonntagabend von Italien kommend in Richtung Wien unterwegs. Bei der Kontrolle in Haimburg fanden die Beamten im Kofferraum des Wagens fünf Kilogramm Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von 50.000 bis 60.000 Euro. Bei einer eingehenden, mit einem Suchtgifthund durchgeführten, Untersuchung des Pkws konnte im Fahrgastraum noch eine weitere, kleine Menge an Cannabiskraut sichergestellt werden.

BPD Kärnten

Der Lenker und sein Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt zur weiteren Einvernahme überstellt. Die beiden sind zur Tat geständig und gaben an, das Cannabiskraut in Rom von ebenfalls albanischen Staatsbürgern übernommen zu haben. Für einige Hundert Euro Kurierlohn sollte das Suchtgift nach Wien transportiert werden. Über den Übergabeort in Wien wurden keine Angaben gemacht.

Cannabisplantage in Mehrparteienwohnhaus entdckt

In Feffernitz in der Gemeinde Paternion konnte die Polizei am Montag in einer Wohnung eine professionelle Indoor-Plantage ausheben. 16 Cannabispflanzen, sowie weitere suchtmittelverdächtige Substanzen und verschiedene Utensilien wurden sichergestellt. Aufmerksam wurde die Polizei durch den Hinweis eines Passanten, der angab, dass es in dem Mehrparteienhaus „komisch rieche“. Der Wohnungsmieter, ein 22 Jahre alter Deutscher, wurde auf freiem Fuß angezeigt.