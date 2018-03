Wirtschaftsoskar für Hirsch Maschinenbau

Zeitgleich mit den Filmoskars sind auch die „Wirtschaftsoskars“, der USA Biz Award 2018, in Los Angeles verliehen worden. Das Kärntner Unternehmen Hirsch Maschinenbau gewann in der Kategorie „Market Footprint“. Hirsch ist Marktführer in den USA.

Der Wirtschaftsoskar wurde bereits zum achten Mal in folgenden Kategorien vergeben: Startup, Market Footprint, Trendsetter, Investition, Innovation und Spectacular. Gefeiert wurden die österreichischen Spitzenleistungen bei der Wirtschaftsoskar-Gala des AußenwirtschaftsCenter Los Angeles, die zeitgleich zur Oscar-Gala der Academy stattfand.

Wirtschaftskammer

200 Mitarbeiter allein in Kärnten

Die Hirsch Maschinenbau GmbH (Kärnten) ist Marktführer in den USA im Bereich der Fertigung von Vorschäumern und Blockform-Maschinen, sowie globaler Technologieführer bei der Herstellung von Vakuum- sowie Fließbettvorschäumern. 38 Prozent aller 2017 von Hirsch produzierten Maschinen wurden in die USA exportiert, die neuesten nach Tennessee, Missouri und South Dakota. Damit gewann Hirsch die Auszeichnung in der Kategorie „Market Footprint“.

Der Standort der Zentrale liegt in Glanegg mit zwölf weiteren Produktionsorten im Ausland. Hirsch hat auch Vertriebsbüros in den USA und China. Die Exportquote beträgt 95 Prozent, in Kärnten hat das Unternehmen rund 200 Mitarbeiter.

Link: