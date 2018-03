Kern: „Fantastischer Erfolg der SPÖ“

Ein „fantastischer Erfolg“, kommentierte SPÖ-Bundeschef Christian Kern das Kärntner Wahlergebnis. FPÖ-Bundesobmann Heinz-Christian Strache wünscht sich eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. Von den Grünen hieß es zum Ergebnis: „Das ist bitter und böse“.

Der klare Wahlsieg der SPÖ sei eine „eindrucksvolle Bestätigung für den Erfolgsweg von Peter Kaiser“, sagte SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern am Sonntagabend. Kaiser habe 2013 die Trendwende in Kärnten geschafft und dem Land nach „der BZÖ/FPK-ÖVP-Pleitepolitik“ wieder Zukunft und Perspektive gegeben.

Eine Koalition hänge laut Kern nun davon ab, wer den Erfolgskurs fortführen wolle. Zu einer Koalition mit der FPÖ meinte Kern, man habe für künftige Partner einen Kriterienkatalog, der abgearbeitet werde.

Strache wünscht sich blaue Regierungsbeteiligung

FPÖ-Bundesobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wünscht sich eine Regierungsbeteiligung seiner Partei in Kärnten. „Ein sehr guter Erfolg der Kärntner Freiheitlichen ist zu verzeichnen und ein klares Zeichen, dieses Land mitzuregieren“, sagte er. Die FPÖ-Kärnten freue sich auf „Gespräche auf Augenhöhe zum Wohle Kärntens und seiner Bürger.“ „Erfreut“ zeigte er sich über das Ausscheiden der Grünen aus dem Landtag. „Deutlich ist zu erkennen, dass die Grünen mit ihrer Zwangs- und Verbotspolitik in Österreich abgewählt wurden und werden.“

Grüne: Ergebnis „bitter und böse“

Für Grünen-Bundessprecher Werner Kogler ist der Rausflug aus dem Landtag enttäuschend. „Das Ergebnis ist bitter und böse.“ Die Gründe dafür liegen für ihn klar auf der Hand. Die Kärntner Grünen hätten ein „uneinheitliches Bild“ abgegeben. „Dann geht es nicht gut. Dort, wo die Grünen einig sind, gibt es gute Ergebnisse“, zeigte sich Kogler zuversichtlich für die Landtagswahl in Salzburg und der Bürgermeisterwahl in Innsbruck. In Kärnten seien „schwere Fehler passiert und dafür sollte man sich entschuldigen“. Es brauche einen Neustart. Der Wechsel der früheren Parteichefin Eva Glawischnig zum Glücksspielkonzern Novomatic war nach Ansicht Koglers nicht hilfreich. „Viel geholfen hat es nicht.“

ÖVP: „Jedes Plus zählt“

Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte der SPÖ zu ihrem Wahlsieg. Zum ÖVP-Ergebnis meinte er, jeder Zugewinn sei positiv zu bewerten. „Jedes Plus zählt“, sagte auch ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger. Immerhin habe die ÖVP nun ein sechstes Mandat.

Kanzler Kurz: „Schöner Erfolg“ Sebastian Kurz zeigt sich mit dem Plus seiner Partei in Kärnten zufrieden. Peter Kaiser haben einen beeindruckenden Erfolg eingefahren.

NEOS-Chef Matthias Strolz zeigte sich enttäuscht, dass in Kärnten die alten Kräfte nicht abgewählt wurden. NEOS-Generalsekretär Nick Donig meinte, dass es „ein Fehler gewesen wäre, nicht anzutreten“. Rückschläge gehören zum „Wachstumsprozess“ dazu. Wachsen tue weh, so Donig.

