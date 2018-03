Lenkerin stürzte mit Auto 200 Meter ab

In Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau ist ein Autofahrerin in der Nacht auf Samstag von einem Güterweg abgekommen und 200 Meter abgestürzt. Die Frau überstand den Unfall mit Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 3.00 Uhr Früh war die 41 Jahre alte Frau aus Rangersdorf mit ihrem Auto auf dem Güterweg in Lobersberg talwärts unterwegs. Sie verlor aus noch nicht bekannter Ursache die Herrschaft über das Auto. Das Fahrzeug stieß in einer Linkskurve gegen die Leitschiene und wurde über die Leitschiene in das angrenzende, steil abfallende Gelände geschleudert.

Lenkerin wurde aus Auto geschleudert

Das Auto stürzte 200 Meter ab und kam dann im flachen Gelände auf dem Dach zum Liegen. Die Lenkerin wurde aus dem Pkw geschleudert und lag etwa 20 Meter oberhalb des Autos auf einem Schneefeld. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht. Im Einsatz standen etwa 40 Feuerwehrleute aus Winklern, Lainach und Rangersdorf.