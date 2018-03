Raubüberfall in Tiefgarage: Täterin gefasst

In der Lindwurmgarage in Klagenfurt ist eine 76 Jahre alte Pensionistin von einer 31 Jahre alten Frau überfallen worden. Die Pensionistin ließ sich die Handtasche nicht entreißen. Die Polizei konnte die Täterin bereits festnehmen.

Am Samstag, kurz nach Mittag, schlug die 31 Jahre alte Täterin in der Tiefgarage zu. Die 76 Jahre alte Pensionistin aus Ebenthal wollte gerade in ihr Auto einsteigen, als sie überfallen wurde. Die Täterin versuchte, der Pensionistin die Handtasche zu entreißen. Die 76-Jährige konnte ihre Handtasche aber festhalten. Schließlich flüchtet die 31-Jährige über einen Stiegenausgang ins Freie.

Opfer konnte Täterin genau beschreiben

Die Penionistin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen an einem Finger. Bei der Polizei konnte die 76-Jährige die Täterin so gut beschreiben, dass die Frau im Zuge einer Fahndung rasch ausgeforscht werden konnte. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine Frau aus Krumpendorf. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.