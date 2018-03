FPÖ: „Stillstand in Kärnten beenden“

Die FPÖ hat Samstagnachmittag am Alten Platz in Klagenfurt ihre Wahlkampfabschlussveranstaltung abgehalten. Schützenhilfe erhielt Spitzenkandidat Gernot Darmann von Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die FPÖ will den „Stillstand beenden“.

Bei der Pestsäule am Alten Platz schlug die FPÖ ihr Zelt für das Wahlkampffinale auf. Die John-Otti-Band sorgte für Stimmung, bis Bundesparteichef Heinz Christian Strache eintraf, der von Parteifreunden und Anhängern mit Applaus begrüßt wurde.

ORF

Darmann: „Rot-Schwarz-Grünen Stillstand beenden“

Spitzenkandidat Gernot Darmann schüttelte Hände, stand für Selfies zur Verfügung und gab Interviews. Danach ging es auf die Bühne von wo er an die Menschen appellierte, zur Wahl zu gehen, denn auch für die FPÖ gehe es um jede Stimme. Nur so könne der Stillstand in Kärnten beendet werden, so Darmann. „Rot-Schwarz-Grün haben in den letzten Jahren nur Stillstand verwaltet, aber nichts für die eigenen Bürger getan. Wir Freiheitlichen sagen, dieser Stillstand gehört beendet und die Zukunft gemeinsam gestaltet“, so Darmann.

ORF

Strache: „20 bis 25 Prozent als Ziel“

Nach Darmann war Bundesparteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Reihe. Sichtlich verkühlt, zählte er auf, was die Bundesregierung in den letzten neun Wochen auf Schiene gebracht habe. Stichwort Entlastung der Familien oder Senkung der Arbeitslosenversicherung für kleine Einkommen. „Ihr braucht in Kärnten einen Aufbruch, das was ihr in den letzten Jahren erleiden musstet, das war Stillstand. Im Wesentlichsten eine rote Allmacht, die von Schwarz und Grün unterstützt wurde“, so Strache. Strache warnte weiters auch von einer, wie er sagt, „roten oder rot-grünen Allmacht“ die Kärnten drohe. Der FPÖ in Kärnten gab Strache 20 bis 25 Prozent der Stimmen als Wahlziel vor.