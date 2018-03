Erfolgreicher Tag für Kärntner Snowboarder

Hanno Douschan und Daniela Ulbing haben am Samstag jeweils Podesplätze eingefahren. Ulbing wurde im Parallel-Riesentorlauf in Kayseri Dritte. Douschan holte im Snowboard-Crossbewerb in La Molina seinen ersten Podesplatz überhaupt.

Der 28 Jahre alte Hanno Douschan landete in La Molina auf dem zweiten Rang hinter Alessandro Hämmerle. Die beiden sorgten damit für einen österreichischen Doppelsieg in Katalonien.

Erster Podesplatz überhaupt

Für Douschan ist der zweite Rang der erste Podestplatz in seiner Karriere, enstprechend stolz ist er auf seine Leistung. „Ich bin total happy über meinen ersten Podiumsplatz. Wenn mir Paul Berg im großen Finale in der dritten Kurve nicht hinten aufs Brett gefahren wäre und ich dadurch an Schwung verloren hätte, wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Aber ich will wirklich nicht jammern, sondern mich einfach nur über dieses Topresultat freuen“, meinte der 28-jährige Kärntner.

Ulbing in Kayseri Dritte

Für die 20-jährige Daniela Ulbing war es der erste Podestplatz in der laufenden Saison. Die tschechische Doppelolympiasiegerin Ester Ledecka verpasste im türkischen Kayseri überraschend den Sieg und wurde hinter der Russin Milena Bykowa Zweite. Ina Meschik landete auf dem elften Rang. Bei den Herren wurde Alexander Payer Achter.