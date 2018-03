Hinter den Kulissen vor dem Wahlabend

Das ORF Landesstudio Kärnten steht am Wahlsonntag mit all seinen Medien ganz im Zeichen der Landtagswahl. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Fernseh- und Radiosendungen sowie für die Berichterstattung im Internet.

Noch wird fleißig am Aufbau gearbeitet, aber in wenigen Stunden startet aus dem Spiegelsaal im Amt der Kärntner Landesregierung die Wahlberichterstattung. Auf Zuseher, Zuhörer und Internet-User wartet ein umfassendes Informationsangebot.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Berichterstattung in allen Medien des ORF. ORF-Redakteur Marco Mursteiner war mit der Kamera bei den letzten Aufbauarbeiten im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung dabei.

Erste Hochrechnung um 17.00 Uhr

In der Zeit im Bild um 17.00 Uhr wird Chefredakteur Bernhard Bieche die erste Hochrechnung präsentieren. „Wir erwarten, dass die Hochrechnung um 17.00 Uhr eine Schwankungsbreite von etwa eineinhalb bis zwei Prozent haben wird, also schon sehr exakt sein wird. Wir schalten dann in die Parteizentralen und schauen, wie dort die Stimmung ist und wie die erste Hochrechnung aufgenommen wurde“, so Bieche. Auch danach bleibt es weiterhin spannend, es gibt weitere Hochrechnungen bis das Endergebnis feststeht.

ORF

Ergebnisse per Touchscreen

Gleich neben den Kollegen der Grafik werden die Hochrechner von SORA Platz nehmen. Sie errechnen dann in sekundenschnelle die Zahlen für das erste Ergebnis. Erstmals kommt bei der Landtagswahl in Kärnten auch ein neues Tool zum Einsatz. Christof Glantschnig wird die Ergebnisse auf einem Touchscreen präsentieren.

„Das ist ein hochmoderner, sehr großer Bildschirm, der mit der Hand gesteuert werden kann. Sobald die Daten vorliegen, kann ich damit jederzeit die landesweite Hochrechnung, die Gemeindeergebnisse, die Mandatsverteilung im Landtag oder auch die interaktive Kärntenkarte anzeigen.“

ORF

Zwölf Kamerateams im Einsatz

Sechs Kameras im Spiegelsaal, sechs weitere in den Außenstellen. Grafik, Ton - alle Signale laufen im Übertragungswagen auf, der sich vor der Landesregierung postiert hat. „Die technischen Herausforderungen liegen einerseits in den sechs Außenstellen und andererseits auch darin, eine Sendungssicherheit zu gewährleisten. Es ist jedes Signal doppelt abgesichert und die gesamte Stromversorgung ist komplett unabhängig“, so der Technische Leiter Klaus Wachschütz.

ORF

Radiozentrale im Regierungszimmer

Im Raum, in dem normalerweise die Regierungssitzungen abgehalten werden, richtet sich am Wahltag die Radiozentrale ein. Ö1, Ö2, Ö3, FM4 alle berichten von hier aus. Radio Kärnten bringt ab 17.00 Uhr eine dreistündige Sondersendung über den Ausgang der Wahl. „Andreas Kimeswenger und ich begleiten die Zuhörerinnen und Zuhörer live durch drei Stunden Wahlberichterstattung. Wir bringen die Hochrechnungen und haben, das hat ja schon Tradition, auch die einzelnen Gemeindeergebnisse“, so Barbara Liebminger.

ORF

Auch online umfassend informiert

Kaernten.ORF.at bietet einerseits die klassische umfassende Berichterstattung mit Hochrechnungen, Bildern und aktuellen Ergebnissen, als auch erstmals zusätzlich einen Liveticker, sagt Petra Haas von der Online-Redaktion: „Der Liveticker ist ab ca. 16.00 Uhr im Einsatz. Über Computer, Tablet oder Smartphone bekommt man in kompakter Form die wichtigsten Details zur Wahl. Eingebaut werden Grafiken der Hochrechnungen, Fotos, Videoclips aber auch Links zu Social-Media-Kanälen.“ Alle Internetangebote sind für Smartphones optimiert, damit man auch unterwegs stets auf dem neuesten Stand ist. Auch auf Fabecook/Kärnten heute und via WhatsApp gibt es die wichtigsten Informationen, laufend aktualisiert. Im Teletext stehen alle Ergebnisse ab Seite 500 zur Verfügung.