Veganer Wahlkampfabschluss in Villach

Am Vortag der Wahl finden in Kärnten die letzten Schlusskundgebungen der Parteien statt. Die erstmals antretende Kleinpartei „Verantwortung Erde“ lud am Samstagvormittag zu einer etwas anderen Wahlabschlussfeier nach Villach.

Im Freien auf dem zentralen Hans-Gasser-Platz in Villach scharten die Vertreter der „Verantwortung Erde“ Sympathisanten und Schaulustige um sich. Zur Verpflegung, bestehend aus vegangen Burgern, heißem Tee und Biokuchen, servierte man die abschließenden Argumente, um die Partei, die sich ja als Bewegung versteht, zu unterstützen.

Positive Resonanz seitens der Bevölkerung

Erstmals angetreten ist Parteigründer Sascha Jabali zur Villacher Gemeinderatswahl vor zwei Jahren, bei der er auf Anhieb ein Mandat erreichte. Diesmal geht es der Partei gar nicht so sehr um den tatsächlichen Einzug in den Landtag, dafür aber um den Zuspruch der Bevölkerung. "Wir haben das im Oktober alles relativ spontan beschlossen, das wir antreten wollen. Wir haben 52 Tourstopps eingelegt und wir haben ausschließlich Freiwillige, die sich „erdenamtlich", wie wir sagen, einbringen“, so Jabali. Wegen der Resonanz aus der Bevölkerung sei man sehr positiv gestimmt für die Wahl.

Wahlfrieden statt Wahlkampf

Spitzenkandidat ist Volkswirt Gerald Dobernig, der extra für den Wahlkampf seinen Job als Betreibswirt aufgab. Er tritt für ein Umdenken in der Gesellschaft ein: „Das Feedback, das wir auf der Straße, per E-Mail oder Facebook bekommen haben war sehr eindeutig. Den Menschen ist bewusst, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir neue Ideen und Lösungen brauchen auf dieser Welt“, so Dobernig.

Der Ansatz der „Verantwortung Erde“ sei es deshalb einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und so wegzukommen vom Zwang des Wirtschaftswachstums hin zur menschlichen Potenzialentfaltung. Die Vertreter von „Verantwortung Erde“ sprechen überigens, ganz im Sinne ihres Programmes, nicht von Wahlkampf, sondern von Wahlfrieden. Geht es der Erde gut, geht es auch den Menschen gut, ist ihr zentraler Slogan.

