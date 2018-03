Erste Wahllokale öffnen ab sieben Uhr

Am Sonntag wählt Kärnten einen neuen Landtag. Ab sieben Uhr Früh haben die ersten Wahllokale geöffnet, bis 16 Uhr können die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben. Die erste Hochrechnung gibt es kurz nach 17 Uhr.

434.122 Kärntnerinnen und Kärntner sind morgen zu den Wahlurnen gerufen, um knapp 7.000 weniger als vor fünf Jahren. Zehn Parteien stellen sich diesmal der Wahl.

Maximal drei Vorzugsstimmen

„Grundsätzlich ist es einfach richtig zu wählen. Einfach bei der Partei, die man wählen will, ein Kreuz machen, dann ist die Stimme auf jeden Fall gültig“, sagt Gerhard Jesernig der Leiter der Landeswahlbehörde. Ebenso können die Wählerinnen und Wähler drei Vorzugstimmen vergeben. „Auch die Namen der Kandidaten sind am Stimmzettel vorhanden, diese braucht man auch nur ankreuzen“, so Jesernig. Die Kandidaten, für die man eine Vorzugsstimme abgibt, müssen jener Partei angehören, die man gewählt hat. Andernfalls ist die Vorzugsstimme nicht gültig.

Zweiter Versuch bei Wahlfehler

Wer in der Wahlzelle beim Wählen einen Fehler macht, der hat eine zweite Chance, seine Stimme abzugeben. „Wenn ich am Stimmzettel einen Fehler mache, ist es das Sicherste aus der Wahlkabine zu treten und von der Wahlbehörde einen neuen Stimmzettel zu verlangen. Den fehlerhaften Stimmzettel darf man mitnehmen, damit das Wahlgeheimnis gewahrt wird“, so Jesernig. Unbedingt ins Wahllokal mitnehmen sollte man die Wahlverständigung der Gemeinde und einen Lichtbildausweis.

Anstieg bei Wahlkarten

25.424 Wahlkarten wurden diesmal ausgegeben, rund ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Diese müssen Sonntag bis 17 Uhr bei den Bezirkswahlbehörden eingelangt sein. Zu beachten ist allerdings: Bereits zu Hause ausgefüllte Wahlkarte können am Wahltag nur im Hauptwohnsitzbezirk abgeben werden. Das vorläufige Endergebnis gibt es am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr. Am Montag um neun Uhr werden die Wahlkarten in den Bezirkswahlbehörden ausgezählt, am Mittwoch sollte dann das endgültige Ergebnis der Landtagswahl 2018 feststehen.

