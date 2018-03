Grüne: „Es wird knapp“

Bei den Grünen ist der Wiedereinzug in den Kärntner Landtag alles andere als fix. Es sei wirklich extrem knapp, aber die Hoffnung gebe man noch nicht auf, hieß es Freitagnachmittag bei der Wahlabschluss-Kundgebung in Klagenfurt.

Bei Minustemperaturen luden die Grünen am Freitagnachmittag zur Wahlabschlussfeier auf den Heuplatz in der Klagenfurter Innenstadt. Mit Kärntner Käsnudeln und Schützenhilfe aus Wien und Tirol warb man um die Stimmen der Wähler.

Knapper Wahlausgang erwartet

Der Grüne Bundesobmann Werner Kogler und Ingrid Felipe, die am vergangenen Sonntag in Tirol zwar Stimmen verloren aber den Wiedereinzug in den Landtag geschafft hat, kamen als Unterstützung nach Klagenfurt. Und auch wenn er versuchte, positive Stimmung zu verbreiten, weiß Spitzenkandidat Rolf Holub, dass es extrem knapp wird. "Wie hat es unser Präsident formuliert, es wird „arschknapp" und es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht. Das einzig spannende ist, kommen die Grünen in den Landtag oder nicht und gibt es einen Rechtsruck, wie wir es auf Bundesebene haben“, so Holub.

APA/Gert Eggenberger

Kogler: „Holub nicht nur loben, sondern auch wählen“

Bundesparteichef Werner Kogler mahnt bei der Wahlabschlusskundgebung: „Wer Umweltschutz und Kontrolle im Landtag will, der muss den Rolf Holub nicht nur auf der Straße loben, sondern ihn und die Grünen auch wählen“, so Kogler. Daher müssten die grünen Kandidaten und Wahlhelfer jetzt die letzten Stunden vor der Wahl nutzen, um für die grüne Idee und Rolf Holub Stimmung zu machen.