Lawinengefahr ist „erheblich“

Die große Kälte ist vorbei, und das zunehmend sonnige Wetter lockt wieder viele ins Freie. Wer etwa mit Tourenskiern im freien Gelände unterwegs ist, sollte unbedingt die Lawinengefahr beachten. Die ist nämlich verbreitet „erheblich“.

Oberhalb von 1.500 Metern herrscht derzeit in allen Kärntner Gebirgsgruppen Lawinenwarnstufe 3, das bedeutet erhebliche Gefahr. Schon bei geringer Zusatzbelastung kann sich also ein Schneebrett lösen.

Wind als Schuldiger

Schuld an der brenzligen Lawinensituation ist der Wind, der den Neuschnee der vergangenen Tage verfrachtet hat. Vor allem in schattseitigen, ausgesetzten Lagen gibt es viele sogenannte Triebschneeablagerungen, sagt der Leiter des Lawinenwarndienstes Kärnten, Wilfried Ertl: „Es sollte bei Touren ganz einfach unter einer Steilheit von 35 Grad bleiben, das hat oberste Priorität. Schon bei der Tourenplanung Zuhause sollte man das im Hinterkopf behalten, dass man keine steileren Geländepartien durchquert“, so Ertl.

Bei schlechter Sicht, wie sie am Samstag verbreitet zu erwarten ist, sind Triebschneeablagerungen nicht einfach zu erkennen. Erst am Sonntag wird es sonniger, die Lawinengefahr bleibt laut Wilfried Ertl in höheren Lagen aber am ganzen Wochenende erheblich.

