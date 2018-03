NEOS feiert Wahlkampfabschluss in Cafe

NEOS-Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern hat am Freitag zum Wahlcountdown ins Parkhauscafe in Klagenfurt geladen. Zur Unterstützung kam Bundesparteichef Matthias Strolz. NEOS will mit der Wahlplattform „Mein Südkärtnen“ in den Landtag.

Die Abschlussfeier begann mit Verzögerungen. Der Zug, mit dem Bundesparteichef Matthias Strolz aus Wien anreiste, hatte Verspätung. Zu Fuß traf der Wahlkampftross mit knapp 30 Unterstützern und zahlreichen pinken Luftballons schließlich im Lokal ein. Das Cafe war voll, die Stimmung unter den Gästen gut. Vor allem als Matthias Strolz vor das Publikum trat und sagte, dass er am Sonntag wieder kommen und auf einen Einzug im Landtag anstoßen werde, brandet Jubel auf.

ORF

Pink zeigt sich zuversichtlich

Fünf Prozent der Wählerstimmen braucht NEOS für den Einzug. Kommen sollen die auch aus dem grünen Lager, sagte Strolz: „Wir sind eine Kontrollkraft, die in Kärnten grandios mitanpacken wird, weil wir hier den Doppelpass Land und Bund zur Verfügung haben. Das ist etwas, das den Grünen in dieser Form leider nicht mehr zur Verfügung steht“, so Strolz. Man zeigt sich also zuversichtlich, die Hürde zu nehmen. „Als wir angefangen haben, war das noch nicht vorstellbar, aber jetzt ist das anders“, so Gabriel Hribar.

NEOS als Kontrollorgan im Landtag

Die Themen Transparenz und Kontrolle greift auch Spitzenkandidat Markus-Unterdorfer-Morgenstern auf. „Der pinke Scheinwerfer wird in Kärnten ganz genau auf bestimmte Bereiche leuchten. Je stärker er ist, umso mehr werden wir sehen“, sagte Unterdorfer-Morgenstern. Gemeinsam mit Gabriel Hribar, dem Vorsitzenden der Wahlplattform „Mein Südkärnten/Moja Juzna Koroska“, ging Unterdorfer-Morgenstern noch einmal auf die Kernthemen Bildung und Abbau von Bürokratie ein. Nach der Veranstaltung wurde dann noch einmal Wahlwerbung auf der Straße betrieben, um, wie es Strolz sagte, auch die Letzten zu überzeugen.