Wahlergebnis erst am Montag

Das Ergebnis der Kärntner Landtagswahl soll aufgrund der Wahlkarten dieses Mal erst am Montagnachmittag endgültig feststehen. Daher werden auch die Parteigremien später zusammentreffen als sonst.

Da es bei drei Parteien knapp mit dem Einzug in den Landtag werden könnte, seien Sitzungen davor kaum sinnvoll, heißt es. SPÖ und ÖVP reservierten sich zwei Termine, nämlich Montagabend oder Dienstagvormittag. Beide Parteien tendieren jedoch zum Dienstag-Termin. Auch die Freiheitlichen werden voraussichtlich am Dienstag zusammentreffen. Bei den Grünen könnte es gar bis zum Mittwoch dauern, bis sich das Parteigremium trifft, NEOS hat noch keinen Termin festgelegt.

Große Bandbreite möglicher Koalitionen

Auf die Parteigremien werden wohl langwierige Diskussionen zukommen. Denn sollten die Grünen, das Team Kärnten und NEOS den Einzug in den Kärntner Landtag schaffen, dann gehen sich viele verschiedene Koalitionsmöglichkeiten aus. Sollten diese drei Parteien alle nicht den Einzug in den Landtag schaffen, gibt es hingegen ein Drei-Parteien-Landesparlament mit beschränkten Koalitionsvarianten.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte bereits an, dass er mit allen Landtagsparteien Gespräche führen wolle. Zu Präferenzen äußerte sich Kaiser, genau so wie seine Konkurrenten Gernot Darmann (FPÖ) und Christian Benger (ÖVP), nicht. Lediglich Gerhard Köfer vom Team Kärnten gab an, dass er mit allen Parteien könne. Rolf Holub von den Grünen schloss im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen aus.