Pfarrer wirbt mit Onlinevideos um Schäfchen

Angesichts zunehmender Kirchenaustritte greift so mancher Pfarrer zu ungewöhnlichen Werbemaßnahmen: Mit skurrilen Videos auf Youtube und Facebook motiviert Pfarrer Jörg Hiltner aus Radenthein zum Kirchenbesuch.

Ein leerer Kirchensaal. Sonntag, 9.30 Uhr. „Also gut, ihr habt es so gewollt“, ist die Stimme des Pfarrers zu hören, dann ertönt Gesang: „Um Halbzehn sitz‘ ich einsam hier, kein Mensch ist da, ich wart nicht länger mehr! Packe ein mein Zeug, nehm‘ den nächsten Zug…“

So und ähnlich trällert der evangelische Pfarrer Jörg Hiltner auf Youtube- und Facebook-Videos für seine Kirchengemeinde. Seit zwei Jahren ist der 54-Jährige Pfarrer in Radenthein, davor war der gebürtige Deutsche sechs Jahre in einer evangelischen Pfarre in Salzburg.

Jörg Hiltner

Las-Vegas-Hochzeit in Radenthein

Auch für die etwas andere Hochzeit wirbt der Pfarrer via Video: „Sie stehen nicht auf die Normalo-Trauung? Dann sind sie hier richtig! Um es anders zu haben, muss man nicht nach Las Vegas reisen. Elvis? Kann ich auch!“

Dass er seine Botschaft mitunter auf Youtube und Facebook verbreitet, liegt daran, dass er sich in der Kirche manchmal ein wenig einsam fühlt. „Ich muss ja immer da sein, bei mir gibt’s keine Alternative“, meint Hiltner. Hiltner postet in den sozialen Netzwerken einfach, was ihn gerade beschäftigt, gepaart mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Denn erfindet es wichtig, mit der Zeit zu gehen, die sozialen Medien würden da dazu gehören. Denn hier erreiche man auch Menschen, die nicht zu Sonntagsgottesdienst erscheinen.

Jörg Hiltner

Vom „Fußball-Pfarrer“ zum Online-Star

Die Schäfchensuche via soziale Medien begann 2008. „Bei der Europameisterschaft 2008 wurde ich von meinen Kollegen zum ‚Fußball-Pfarrer‘ auserkoren, unsere Kirche war nahe beim Stadion. Damals machte ich die ersten Online-Videos.“ Sofort waren die Videos im Netz beliebt und gern geklickt.

Zum Glauben kam Hiltner mit 18 Jahren, da erlitt sein Vater plötzlich einen Herzinfarkt. Auf der Suche nach Antworten und dem Sinn des Lebens begann er das Theologiestudium. Seine Ausbildung zum Pfarrer absolvierte er in den deutschen Städten Münster, Bochrum und Wuppertal.

Jörg Hiltner

Schaufensterpuppen als „Stellvertreter“

Hiltner war schon in Salzburg bekannt für seine unkonventionellen Ideen. „Ich wollte Schaufensterpuppen auf die leeren Kirchenbänke setzen, sie sollten quasi als Glaubensstellvertreter mit Namensschild fungieren. Das ließ sich aber nicht realisieren.“ Mit der Aktion wollte der Pfarrer auf die abnehmende Zahl an Kirchenbesuchern aufmerksam machen.

Für Aufsehen sorgte in Salzburg eine andere Aktion des Pfarrers. Ein grünes Tarnnetz mit der Aufschrift „Schutzraum“ verhüllte tagelang die evangelische Matthäuskirche in Taxham. Die Aktion „Raus aus dem Tarnnetz“, sollte auf die Kirche aufmerksam machen – mehr dazu in Kirche war von Tarnnetz verhüllt.

ORF

„Ernste Predigten sind deprimierend“

Trotz seiner komödiantischen Ader: „Im Gottesdienst bin ich nicht immer komisch. Manchmal sogar richtig ernst. Und manchmal richtig deprimierend.“ In letzterem Fall hat der Pfarrer dann nach dem Gottesdienst ein schlechtes Gewissen: „Da geht’s mir dann danach auch schlecht, ich bin unzufrieden mit mir und ich denke mir, was hab ich den Leuten jetzt angetan. In der Komik fühle ich mich eindeutig wohler.“

Und deswegen will der singende uns schauspielernde Pfarrer weiter seine Videos produzieren: „Einige meiner Predigten sind mit nachträglich peinlich. Diese Video-Dinger aber nicht.“

