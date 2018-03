Der Wahlsonntag im ORF Kärnten

Am Wahlsonntag, dem 4. März 2018, berichtet der ORF Kärnten in TV, Radio, Online und Facebook über den Wahltag und Ausgang der Landtagswahl 2018. Erstmals bietet kaernten.ORF.at einen Liveticker mit knappen, aktuellen Textinfos, Bildern und Videos.

Die ORF-Fernsehberichterstattung startet mit einer bundesweiten Wahl-Sondersendung, Chefredakteur Bernhard Bieche präsentiert die ersten Hochrechnungen und Stimmungsbilder aus den einzelnen Parteizentralen.

Um 17.30 Uhr melden sich Bernhard Bieche und Christof Glantschnig live aus dem Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung. In einer einstündigen nationalen Wahl-Sondersendung in ORF 2 präsentieren sie weitere Hochrechnungen und Wahlergebnisse, führen Interviews mit den Spitzenkandidaten und liefern die ersten Wahl-Analysen.

ORF

Um 18.30 Uhr folgt die regionale Berichterstattung in ORF 2 Kärnten, um 19.00 Uhr eine weitere „ZiB spezial“. „Kärnten heute“ steht ab 19.03 Uhr im Zeichen der Landtagswahl ebenso die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr, die „ZiB 20“ in ORF eins und die „ZiB 2 spezial“, moderiert von Armin Wolf, um 21.50 Uhr in ORF 2.

TV Liveeinstiege

18.30 Uhr – Regionale Berichterstattung in ORF 2/K

19.00 Uhr – „ZiB spezial“ ORF 2

19.03 Uhr – „Kärnten heute“ im Zeichen der Landtagswahl ORF 2/K

19.30 Uhr – „ZiB 1“ / „ZiB 20.00“ und ZiB 2 (21.50 Uhr) befassen sie weiter ausführlich mit den Wahlergebnissen der Kärntner Landtagswahl ORF 2

Die „Wahlsondersendungen“ und „Kärnten heute“ sind im Liveticker und auf tvthek.ORF.at zu verfolgen.

Wahlberichterstattung in Radio Kärnten

Radio Kärnten berichtet am 4. März 2018 ab 17.00 Uhr in einer dreistündigen Wahl-Sondersendung über die Kärntner Landtagswahl mit Hochrechnungen, Ergebnissen aus den 132 Kärntner Gemeinden, Reaktionen aus den einzelnen Parteizentralen, Interviews mit den Spitzenkandidaten und ersten Wahlanalysen. Barbara Liebminger und Andreas Kimeswenger führen durch die Sendung.

Redaktioneller Schwerpunkt auf kaernten.ORF.at

Sämtliche Informationen rund um die Kärntner Landtagswahl 2018 sind unter kaernten.ORF.at und ORF.at abrufbar. Wir informieren mit Storys, Videos und Daten ausführlich und aktuell über das Wahlkampfgeschehen – unter anderem im Rahmen des im Web und als App verfügbaren „Wahl 18“-Specials.

Der redaktionelle Schwerpunkt umfasst unter anderem die jeweils aktuellen Hochrechnungen, die Resultate von der Landes- bis zur Gemeinde- bzw. Bezirksebene. Videos, Bilder, Analysen und landes- und bundespolitische Reaktionen vervollständigen das Angebot.

Erstmals Liveticker von der Wahl

Der kaernten.ORF.at-Liveticker dokumentiert ab ca. 16.00 Uhr laufend die wichtigsten Informationen rund um die Wahl in Kärnten samt Videoclips, Fotos von Wahl und Spiegelsaal sowie Verlinkungen auf Social-Media-Meldungen. Der Liveticker ist für Smartphones aktiviert und auch über die ORF.at-Wahlapp abrufbar.

ORF Wahl-Service WhatsApp

Hochrechnungen und weitere Ergebnisse können am Wahltag auch via WhatsApp empfangen werden. Die kostenfreie Registrierung ist unter kaernten.ORF.at möglich.

Kärnten-Heute-Facebook-Seite

Auch die Kärnten-Heute-Facebook-Seite informiert über das Geschehen am Wahlabend und bietet Einblicke in den Spiegelsaal der Landesregierung.

TVthek.ORF.at

Auf TVthek.ORF.at werden Live-Streams und Video-on-Demands der gesamten ORF-TV-Wahltags-Berichterstattung inklusive aller Lokalausstiege des Landesstudios bereitgestellt. Darüber hinaus werden auf der ORF-TVthek in einem Themencontainer Video-on-Demands der TV-Wahlkampfs- und Wahlabendsendungen präsentiert.

Berichterstattung im slowenischen Programm

Die slowenische Redaktion berichtet im Rahmen des Programms vom ORF auf Radio Agora am Wahlsonntag in einer Sondersendung von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr live aus dem Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung. Durch die Sondersendung begleiten Marica Kusej, Alexander Mak und Jurij Perc. Berichte und Ergebnisse rund um die Kärntner Landtagswahl 2018 sind auch unter Volksgruppen.ORF.at

Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner aktuellen Berichterstattung aktuell über den Wahlkampf und präsentiert am Wahlabend Hochrechnungen, Ergebnisse sowie Reaktionen. Ab Seite 500 werden außerdem alle Detailergebnisse bis zur Gemeindeebene präsentiert.