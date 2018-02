Tote Rinder: Kritik an Tierschutzkontrollen

Nach dem Fund dreier verendeter Rinder gibt es erneut Vorwürfe an den Kärntner Tierschutzkontrollen. Es gebe generell zu wenig Kontrollen und Amtstierärzte, kritisieren Grüne und der Verein gegen Tierfabriken (VgT).

Die verendeten Rinder waren in einem verschmutzten Stall bei Hüttenberg gefunden worden. Es wird vermutet, dass die Tiere verhungert sind, ein amtliches Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor. Nach einem Lokalaugenschein meinte der Landesveterinär Holger Remer in einem Zeitungsinterview, es würden ohnehin zehn Prozent der Tiere in Kärntens Ställen verenden – mehr dazu in Amtstierarzt widerspricht Landesveterinär. Der Amtstierarzt des Bezirkes, Josef Leitner, konterte, es sei eine Tatsache, dass dieser Hof nicht ordnungsgemäß geführt worden sei.

KK/privat

Kritik kam am Mittwoch im Wahlkampffinale auch von den Kärntner Grünen und dem „Verein gegen Tierfabriken“ (VgT). Grüne wie VgT fordern die Ablöse von Landesveterinärdirektor Remer. David Richter vom VgT meinte, er verstehe nicht, warum der hochrangige Beamte selbst zu dem betroffenen Bauernhof gefahren sei, obwohl er auch einfach den Amtstierarzts hätte einschalten können, das habe „eine schiefe Optik".

Zwei Prozent der Betriebe werden kontrolliert

VgT und Gründe fordern auch eine personelle Aufstockung bei den Amtstierärzten, damit mehr kontrolliert werden kann. „Der Tierschutz funktioniert in Kärnten nicht so, wie er sollte“, sagte Landesrat Rolf Holub (Grüne). Die Frequenz der Kontrollen sei zu gering. Pro Jahr würden nur zwei Prozent der Betriebe kontrolliert, ein Betrieb komme daher statistisch gesehen alle 50 Jahre an die Reihe. Besser sei es nur bei Biobetrieben, hier würde mindestens einmal pro Jahr kontrolliert.

KK/privat

„Tierschutz vom Agrarreferat trennen“

Als Konsequenz wird außerdem gefordert, dass Tierkontrolle und -schutz vom Landwirtschaftsressort getrennt werden. In anderen Bundesländern sei diese Trennung bereits erfolgt, sagte Richter. Auch die Doppel-Position von Landesveterinärdirektor Holger Remer als Stellvertretung der Tierschutzombudsfrau, Jutta Wagner, könne zu Problemen führen.

Laut Alexander Rabitsch, seit 31 Jahren Tierarzt und früher für die Tiertransporte in Kärnten zuständig, ist es eindeutig, dass die Kühe in Hüttenberg verhungert sind. Der Tierschutz brauche eine neue Strategie, forderte er am Mittwoch: „Wir brauchen eine neue, zukunftsorientierte Strategie, jenseits der jetzt geltenden gesetzlichen Grundlagen.“ Eine Möglichkeit sei etwa, vorbildliche Betriebe, die beim Tierschutz mehr als die Mindestanforderung erfüllen, stärker zu fördern.

Kritik an Anbindehaltung

Erneute Kritik kommt vom Tierschutzverein auch an der Anbindehaltung. Dadurch seien die fixierten Tiere dem Menschen und seiner Obhut hilflos ausgeliefert. "Die Anbindehaltung von Hunden ist zurecht verboten – warum glauben wir, dass eine Kuh weniger leidet, wenn sie ihr Leben lang kurz am selben Fleck angebunden ist?“ sagte Richter.

„Konsequenzen und lückenlose Transparenz“ forderte am Mittwoch auch Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer ein, die Kontrollen des Landes würden offensichtlich versagen.

