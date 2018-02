Bis Jahresende flächendeckend Defi-Säulen

Seit drei Monaten installieren das Rote Kreuz und die Firma Cardio angels in Kärntens Gemeinden im öffentlichen Raum lebensrettende Defibrillatoren. Bis Ende des Jahres sollen alle Kärntner Gemeinden flächendeckend versorgt sein.

Bei einem Herzstillstand kann eine Herzmassage helfen oder ein Stromstoß mit einem Defibrillator nötig sein. Ein Laie kann bei der Bedienung nichts falsch machen. Er muss den Defi lediglich auf die Brust des Patienten legen, sagt Gottlieb Kowatsch vom Roten Kruez: „Das Gerät misst sofort aus, ob ein Kammerflimmern vorliegt. Ist das der Fall, wird der Laie aufgefordert, den Elektroschock durchzuführen. Es kann nichts passieren, weil nur das Gerät entscheidet, ob ein Schock durchgeführt wird oder nicht.“ Die ersten Minuten seien lebensentscheidend. Je früher Maßnahmen gesetzt würden, desto mehr steige die Überlebenswahrscheinlichkeit.

ORF

Defis sollen Teil öffentlicher Wahrnehmung werden

Die erste öffentlich zugängliche Defi-Säule wurde im Herbst in St. Veit an der Glan installiert - mehr dazu in 150 neue Defibrillatoren für öffentlichen Raum. Danach meldeten sich mehrere Sponsoren, die mitzahlen. Am Mittwoch werden in Althofen fünf Säulen aufgestellt - beim Kreisverkehr, der Eishalle, einer Wohnsiedlung, einem Supermarkt und in der Altstadt.

Die Bevölkerung soll die Geräte immer wieder sehen und so die Scheu verlieren, im Fall des Falles das Gerät aus der Halterung zu nehmen, um ein Leben zu retten. Fast alle Gemeinden reagieren positiv auf die Initiative, einige wenige müssen noch überzeugt werden, monatlich hundert Euro für einen öffentlich zugänglichen Defibrillator zu zahlen.