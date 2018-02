Drei Drogenkuriere vor Gericht

Ein Slowene, ein Deutscher und ein Österreicher müssen sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Sie sollen gemeinsam über einen Zeitraum von mehreren Monaten Suchtgift von Slowenien nach Österreich eingeführt und hier verkauft haben.

Der 33 Jahre alte Hauptangeklagte - ein Slowene - soll der Auftraggeber gewesen sein und auch gewusst haben, wo das Suchtgift aufzutreiben ist. Die beiden anderen Männer - der Deutsche und er Österreicher - führten Kokain und Speed in großen Mengen von Slowenien nach Österreich ein. Die Taten, um die es am Mittwoch bei Gericht geht, sollen im Zeitraum von September 2016 bis Oktober 2017 ausgeführt worden sein.

Am 13. Oktober 2017 klickten schließlich in Villach die Handschellen. Ein verdeckter Ermittler der Polizei gab sich als Abnehmer einer größeren Menge Suchtgift aus und überführte die mutmaßlichen Täter. Der Festnahme waren monatelange Ermittlungen vorangegangen - mehr dazu in Villach: Suchtgiftschmuggler gefasst.

Kokain im Wert von 270.000 Euro sichergestellt

Bei der Verhandlung am Mittwoch geht es um insgesamt 3,4 Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Speed. Die Ermittler sprechen von einer äußerst guten Qualität des Suchtgiftes. Allein das Kokain hatte einen geschätzen Verkaufswert von mehr als 270.000 Euro. Die drei Angeklagten müssen sich vor einem Schöffensenat unter Richter Oliver Kriz verantworten. Der Strafrahmen liegt bei einem bis 15 Jahre Haft.

Link: