Acht Prozent mehr Nächtigungen im Jänner

Im Jänner hat es in Kärnten fast 820.000 Übernachtungen gegeben. Das ist ein Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Jänner des Vorjahres. Besonders beliebt waren unter den Urlaubern Bad Kleinkirchheim und die Region Nassfeld-Lesachtal-Weissensee.

Um 6,3 Prozent mehr Touristen aus Österreich machten im Jänner in Kärnten Urlaub und um neun Prozent mehr aus dem Ausland, darunter vor allem Gäste aus Polen, Tschechien, Ungarn und den Niederlanden.

Besonders beliebt unter den Urlaubern war die Region Nassfeld-Lesachtal-Weissensee. Dort gab es ein Nächtigungsplus von 16,7 Prozent; in der Gemeinde Weissensee betrug es 10,3 Prozent. In Bad Kleinkirchheim lag es bei 18,6 Prozent. In diesen Regionen wurden die Bettenkontingente von Reisenden des Moskau- und Vilnius-Chartes gebucht - mehr dazu in Mehr Passagiere und Flüge für Klagenfurt.

Zuwächse in vielen Gemeinden

Die bisherige Wintersaison von November bis einschließlich Jänner brachte in Kärnten 1.550.571 Nächtigungen. Das entspricht einer Steigerung um 8,7 Prozent. Es gab 414.764 Gästeankünfte. Das sind um zwölf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Kärnten sei damit bei den prozentuellen Zuwächsen im Jänner und auch für das bisherige Winterhalbjahr Nummer eins im Bundesländervergleich bei der Hochrechnung von Statistik Austria, freute sich die Kärnten Werbung. Nächtigungszuwächse gab es im Jänner auch in den Gemeinden Heiligenblut, Reichenau, Treffen, Seeboden, Mallnitz, Klagenfurt, Gitschtal, Flattach, Krems in Kärnten und Bad St. Leonhard.

