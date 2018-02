Altsuperintendent Joachim Rathke gestorben

Der ehemalige Superintendent der evangelischen Kirche Kärnten, Joachim Rathke, ist am Montag im 82. Lebensjahr gestorben. Er leitete von 1996 bis 2001 die Diözese Kärnten/Osttirol der Evangelischen Kirche A.B.

Rathke wurde 1936 in Ostpreußen (heute Polen) geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete er mit seiner Familie vor den Russen nach Kärnten. In Fresach machte er seine Matura und studierte in Wien und Mainz Thologie. Seine erste Pfarrersstelle bekam er 1963 in Fresach. 1965 wechselte er nach Villach, wo er 30 Jahre lang als Pfarrer in der evangelischen Kirche am Stadtpark tätig war. Er unterrichtete unter anderem am Gymnasium Villach und konfirmierte unzählige Villacher Schüler.

1996 folge er Herwig Sturm als Superintendent nach, er eremitierte 2001. Rathke war verheiratet und hatte drei Kinder. Er war Träger des Kärntner Landesordens in Silber und schrieb die Bücher „Wer ist Jesus Christus für uns“ und „Von Jesus erzählen“.

Kaiser und Holub würdigen Rathkes Schaffen

„Rathke war ein mutiger und aufrechter Streiter für soziale Gerechtigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte sowie gegen Intoleranz und Feindbilder in Österreich und im Zusammenleben der Völker. Er war aber auch ein lebensnaher Seelsorger, welcher der evangelischen Kirche Profil und Kraft vermittelte“, teilte LH Peter Kaiser (SPÖ) mit.

Grünen-Landesrat Rolf Holub zeigte sich „betroffen und traurig“ vom Ableben Rathkes. Er würdigte ihn als „vorbildhaften Brückenbauer“ und „hervorragenden Theologen, der sich auch kritischen Fragen gestellt hat.“

Die Beerdigung Rathkes findet am Freitag, 2. März, um 13.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Villach/St. Ruprecht statt.

