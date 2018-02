Aus für Tempo 100 auf Wörtherseeautobahn

Bei seinem Kärntenbesuch am Montag hat Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) klar gestellt, dass es kein Tempo 100 auf dem Wörtherseeabschnitt der Südautobahn (A2) geben werde.

Lange wurde darüber diskutiert, Gutachten zur Lärm- und Luftbelastung erstellt - im Vorjahr brachten die Kärntner Grünen einen Antrag auf Temporeduktion im Wörtherseeabschnitt auf der Südautobahn ein. Anrainer, Hoteliers und die Grünen hatten eine Temporeduktion gefordert, doch es gab keinen Regierungsbeschluss dafür - mehr dazu in „Tempo 100“ scheint vom Tisch (kaernten.ORF.at; 12.9.2017).

„Gutachten mit schweren Mängeln“

Am Montag gab es auch von Hofer eine Absage, er habe Holub mitgeteilt, dass laut Straßenerhalter das vorliegende Sachverständigengutachten schwere Mängel aufweisen würde wie z.B. die Art der Lärmmessung, die Schätzung der betroffenen Personenzahl und das Lärmreduktionspotenzial. Spitzenkandidat und FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann begrüßte die Aussage, Pendler hätten sich bereits Sorgen gemacht. Unter die Verbotspolitik sei ein Schlussstrich gesetzt worden, so Darmann.

Hofer hob bei seinem Kärntenbesuch neben bereits abgeschlossenen oder aktuell laufenden Projekten - wie etwa den Sicherheitsausbau bei den Tunnelanlagen auf den Autobahnen - die geplanten Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur wie etwa den Breitbandausbau hervor.

Ausbau von Glasfasernetz

Mehr als 15 Millionen Euro sollen noch dieses Jahr in Kärnten in die Glasfaser-Versorgung fließen, um schnelles Internet auch in ländlichen Gebieten zu ermöglichen. In Hinblick auf den Cluster Silicon Alps kündigte Hofer an, dass derzeit an einem F&E-Forschungszentrum für den Großraum Südösterreich gearbeitet werde, das rund 400 Arbeitsplätze bringen werde.

Der Grüne Landesrat Holub sagte in einer Reaktion, die FPÖ würde die Gesundheit der Anrainer leichtfertig aufs Spiel setzen.