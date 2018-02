Unfall: Betrunkener Beifahrer gibt Rätsel auf

Ein Unfall, ein stark betrunkener Beifahrer und ein fehlender Lenker: Ein Autounfall am Sonntag in Seeboden beschäftigt die Polizei, nach einer Großfahndung muss nun die Spurensicherung den Lenker ausfindig machen.

Zu dem Unfall kam es Sonntagfrüh auf der Fratresstraße in Seeboden (Bezirk Spittal). Eine zufällig vorbeifahrende Fahrzeuglenkerin sah das stark beschädigte Fahrzeug, in dem sich auf dem Beifahrersitz ein stark alkoholisierter Mann befand. Die Frau verständigte die Polizei. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, fanden sie im Auto einen 26-jährigen Mann, der an der rechten Hand blutete. Er wollte nicht medizinisch versorgt werden und wiederholte immer wieder, er wisse nicht wer Auto gelenkt habe.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, ist der Wagen auf den Vater des 26-Jährigen zugelassen. Ein bei dem 26-Jährigen durchgeführter Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung. Bei der Befragung durch die Polizei wies das Gedächtnis des Mannes weitere Lücken auf. Er könne sich nicht erinnern, wer und wie viele Personen im Auto mitgefahren seien, gab er an. Die Polizei leitete eine Suchaktion nach möglichen weiteren Verletzten ein, an der auch der Polizeihubschrauber und Polizeihunde beteiligt waren – gefunden wurde niemand.

Fingerabdrücke werden ausgewertet

Nun muss die Spurensicherung der Polizei herausfinden, wer das Fahrzeug gelenkt hat. Zuerst werden die Fingerabdrücke ausgewertet, ein Ergebnis soll es am Montag geben. Auf Grund der Spurenlage geht die Polizei bisher davon aus, dass das Auto links von der Fahrbahn abkam. Dann fuhr der Wagen eine Böschung hinauf und streifte dort mehrere Bäume. Danach wurde das Auto wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert und stieß dort gegen einen Sockel.