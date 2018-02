„Alois“ in Autobahnnähe gefunden

Jener Hund, der am Donnerstag nach einem schweren Autounfall in Treffen aus einem der Unfallfahrzeuge davon gelaufen war, konnte wieder gefunden werden. „Alois“ wurde in der Nähe der Tauernautobahn (A10) gefunden.

Bei dem schweren Autounfall in Treffen kam Donnerstagabend ein Mann ums Leben, fünf Menschen wurden schwer verletzt – mehr dazu in Hund „Alois“ nach Unfall entlaufen. In einem der Unfallfahrzeuge befand sich Mischlingshund „Alois“, der nach dem Unfall in Panik die Flucht ergriff. Das Tier versteckte sich im Bereich der Autobahnauffahrt Ossiacher See.

Die Polizei konnte ihn Dank der Hinweise aus der Bevölkerung finden, bevor er auf die Autobahn gelangte. Mit Fleischködern gelang es den Polizisten, den Hund anzulocken und einzufangen. „Alois“ war laut Polizei verängstigt, aber unverletzt.