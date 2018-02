Pressestunde: Diskussion der Spitzenkandidaten

Am 4. März wählt Kärnten einen neuen Landtag. Ab 11.05 Uhr sind am Sonntag die Spitzenkandidaten der im Landtag und Nationalrat vertretenen Parteien zu Gast in der ORF-Pressestunde. Hier können Sie die Sendung live mitverfolgen.

Eine Woche vor dem Wahltag treffen die Spitzenkandidaten Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Christian Benger (ÖVP), Rolf Holub (Die Grünen), Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Markus Unterdorfer-Morgenstern (NEOS) in der ORF-Pressestunde im Landesstudio Kärnten aufeinander.

Chefredakteur Bernhard Bieche und Politik-Redakteurin Martina Steiner melden sich live aus dem Landesstudio Kärnten, die Sendung wird österreichweit ausgestrahlt. „Wir diskutieren mit den Spitzenkandidaten Themen, die Kärnten bewegen, beleuchten die Ausgangslage und mögliche Koalitionsvarianten nach der Wahl“, so Bernhard Bieche. Die Sendezeit werde so fair wie möglich aufgeteilt, sagt Martina Steiner: „Bei Überschreitung der Redezeit mahnt die Kandidaten ein rotes Licht im Studio.“

Liveübertragung im Internet

Ab 11.05 Uhr können Sie die Sendung hier und auf der tvthek.ORF.at live mitverfolgen. Die Sendung ist anschließend auf tvthek.ORF.at auch on demand abrufbar.

Eine ausführliche Zusammenfassung und Analyse der Diskussionsrunde gibt es hier auf kaernten.ORF.at, ab 13.04 Uhr im Radio Kärnten „Mittagsjournal“ und in „Kärnten heute“ mit einer zusätzlichen Analyse der Pressestunde von der Politologin Katrin Stainer-Hämmerle. Die Radio Kärnten Streitkultur wiederholt die Pressestunde am Montag, dem 26. Februar, ab 20.04 Uhr.