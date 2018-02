Große Olympia-Feier für Mayer

Zwei Mal Gold und eine Silber-Medaille, das ist die erfolgreiche Olympia-Bilanz aus Kärntner Sicht. Am Samstag feierte Afritz seinen Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer, vom Land erhielt er das Goldene Ehrenzeichen.

Matthias Mayer holte sich im Super-G Olympia-Gold, Anna Gasser folgte am Donnerstag, sie gewann Gold im Snowboard-Big-Air-Bewerb. Am Freitag holte dann Marco Schwarz Silber im Ski-Mixed-Teambewerb mit Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger und Michael Matt. Elf Kärntner Sportler waren insgesamt in Pyeongchang dabei.

Hohe Auszeichnung für Mayer

Nach Abfahrtsgold 2014 in Sotschi ist Mayer mit Super-G-Gold nun doppelter Olympia-Sieger. Samstagnachmittag fand in seinem Heimatort Afritz ein großer Empfang für ihn statt, seit Tagen bereitete man sich auf das Fest vor. Ein Festzelt für rund 1.500 Besucher war in Afritz aufgestellt wurden, von Radenthein und Treffen im Gegendtal verkehrten Shuttlebusse für die Fans.

Unter den Gästen waren auch die beiden Abfahrtsolympiasieger Fritz Strobl und Franz Klammer, ebenso der ehemalige Abfahrtsstar und jetzige TV-Moderator Armin Assinger. Von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erhielt Mayer das Goldene Ehrenzeichen des Landes verliehen.

Als großer Mayer-Fan outete sich am Samstag auch Pfarrer Michael Gurtner: „Bei den Rennen hab ich zwar manchmal noch geschlafen, aber das Erste in der Früh war, nach dem Ergebnis zu schauen und dann gleich der Besuch beim Fanclub.“

„Ich bin ein Skifahrer, kein VIP“

Für Mayer war es ein turbulenter Tag, nach einer Pressekonferenz folgten ein Gottesdienst und dann der offizielle Olympia-Empfang. „Es bedeutet mir schon viel, dass sich die Afritzer sich so bemühen, um mir ein solch tolles Fest ermöglichen“, sagte er. Als „VIP“ fühlt er sich nicht, sagte er gegenüber dem ORF Kärnten erklärte, „ich bin ein Skifahrer“. Wo er seine Goldmedaille im Super-G aufbewahren wird, weiß Mayer übrigens immer noch nicht.

Der Kärntner Medaillenspiegel

Vanessa Herzog, Eisschnellläuferin aus Ferlach, versäumte knapp einen Podestplatz. In der Disziplin über 500 Meter erreichte sie den vierten Platz, über 1.000 Meter wurde sie Fünfte.

Mit großen Hoffnungen auf Medaillen traten die Snowboarder im Parallel-Riesentorlauf an. Ina Meschik, Daniela Ulbing und Alexander Payer kamen bis ins Viertelfinale, ebenso wie Hanno Douschan im Ski-Cross.

Abfahrer Max Franz galt als Favorit in der Abfahrt als Mitfavorit, letztlich wurde es Rang 11, im Super-G Rang 17.

Dunja Zdouc, Biathlethin aus Zell Pfarre, war im Einzel und in der Verfolgung nicht im Spitzenfeld. Stefan Lausegger war im Bob-Bewerb als Ersatzmann nominiert, kam aber nicht zum Einsatz.

