Tödlicher Sturz beim „Gassi gehen“

Beim „Gassi gehen“ mit ihrem Hund ist eine 73-jährige Frau in Feldkirchen Freitagabend vor ihrem Haus gestürzt. Die Frau zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 73-Jährige wollte am Abend vor ihrem Wohnhaus in Feldkirchen mit ihrem Hund „Gassi gehen“. Beim Sturz prallte sie laut Polizei so unglücklich auf, dass sie schwere Kopfverletzungen erlitt. Obwohl die Frau wenig später gefunden wurde, blieben Reanimationsmaßnahmen vergeblich, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Ende Jänner war in Feistritz eine Pensionistin nach einem Sturz in ihrem Garten erfroren. Die 84-Jährige konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen und blieb über Nacht liegen, gefunden wurde sie am nächsten Tag von ihrer Tochter - mehr dazu in Pensionistin in eigenem Garten erfroren.