SPÖ: Motorikparks in allen Gemeinden

In allen 132 Gemeinden sollen Motorik- bzw. Bewegungsparks entstehen. Das hat die SPÖ am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Diese Initiative soll dazu beitragen die Bevölkerung fit zu machen.

Aktiv Sport zu betreiben sei wichtig, betonte Olympiasieger Karl Schnabl. Er ist auch Leiter des Sportmedizinischen Institutes Kärntens und nahm am Freitag an der Pressekonferenz der SPÖ teil. Egal ob Ausdauer- oder Kraftübungen - wichtig sei es, sich zu bewegen: „Man sollte Bewegung für sich einsetzen und entdecken, um gesund und fit zu bleiben. Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.“

Fitnessgeräte für unterschiedliche Altersstufen

Geht es nach der SPÖ, sollen in jeder Gemeinde Motorikparks eingerichtet werden, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser. Dort sollen altersunabhängige, also für jede Altersstufe geeignete, Fitnessgeräte aufgestellt werden. Gehen sei ab einem bestimmten Alter die Sportart schlechthin - das gelte bis ins hohe Alter, sagt Sportarzt Karl Schnabl. Nur Bewegung könne den Verlust von Muskel- und Knochenmasse effizient vermeiden, so Schnabl.

Links: