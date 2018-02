Mit Waffe hantiert: Sechs Festnahmen

In Klagenfurt ist am Nachmittag mit dem Polizeihubschrauber nach einem Auto gefahndet worden. Mehrere Passanten hatten gemeldet, dass eine Person in dem Auto mit einer Pistole hantiert hatte. Es wurden sechs Männer festgenommen.

Am Freitag gegen 15.00 Uhr hatten Passanten beobachtet, wie die Männer in einem dunklen Wagen im Bereich des Heuplatzes unterwegs waren. Einer der Insassen soll mit einer Pistole hantiert haben. Nachdem ein Augenzeuge die Polizei verständigte wurde sofort eine Großfahndung eingeleitet, an der auch der Polizeihubschauber „Libelle Flir“ beteiligt war.

Kurz danach wurde der gesuchte Pkw im Stadtteil Waidmannsdorf entdeckt. Einsatzkräfte des Sondereinsatzkommandos „Cobra“ konnten die Insassen festnehmen. Ob tatsächlich eine Waffe im Spiel war und warum die Männer damit hantiert hatten ist Gegenstand der Ermittlungen.