Kältetelefon der Caritas für Wohnungslose

Angesichts der bevorstehenden Kältewelle informiert die Caritas erneut über das Kältetelefon für wohnungslose Menschen, die Hilfe brauchen. Jeder kann unter 0676/89 85 27 90 20 anrufen, Sozialarbeiter kümmern sich dann um die Bedürftigen.

Die eisigen Temperaturen setzen den wohnungslosen Menschen schwer zu, sie bringen sie in akute Lebensgefahr, so Caritasdirektor Josef Marketz. Er bittet die Bevölkerung, auf Menschen in Not hinzusehen und zu helfen. Unter der Nummer 0676/89 85 27 90 20 erreicht man an sieben Tagen die Woche Mitarbeiter von 20.00 bis 6.00 Uhr noch bis Ende März.

Geholfen werde auch untertags. Wer einen Menschen sieht, der offensichtlich unter der Kälte leidet, kann man sich unter 0463-555 60 38 an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Caritas-Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ wenden. In akut lebensbedrohlichen Situationen oder bei Gesundheitsgefährdung solle man aber unbedingt die Rettung unter 144 rufen.

31 Menschen heuer geholfen

„Im heurigen Winter konnten wir schon 31 Menschen helfen, 21 allein im Raum Villach, neun in Klagenfurt“, sagte Christian Eile, Bereichsleiter von „Menschen in Not“ der Caritas Kärnten. Um landesweit Kälteopfern unter die Arme greifen zu können, vernetzte sich die Caritas mit Städten, Gemeinden, Polizei, Samariterbund Kärnten und PfarrCaritas. Sozialarbeiter der Caritas und Mitarbeiter der Partnerorganisationen gehen den Hinweisen aus der Bevölkerung nach und suchen die genannten Menschen und Orte auf. „Dort bieten wir individuelle Hilfe an, verteilen Schlafsäcke und Isomatten, beraten die Menschen und bringen sie in Notquartiere“, so Eile.

Die Caritas bittet derzeit auch um Sachspenden wie winterfeste Schlafsäcke, Isomatten, warme Decken und Wintersocken. Sie können von Montag bis Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr in der Caritas-Wohnungslosentagesstätte "Eggerheim“ in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt abgegeben werden.

