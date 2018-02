Tourismus jubelt über Wintersaison

Die Semesterferien gehen nun auch in den letzten Bundesländern zu Ende. Für den Kärntner Wintertourismus läuft das Geschäft sehr gut, die Region Nassfeld spricht von der besten Saison aller Zeiten.

Die Ferien fielen heuer günstig, sodass die Wintersaison kurz und kompakt verläuft, dazu liegen bis zu Meter Schnee auf den Bergen. Das spiegelt sich auch in den Nächtigungszahlen der bisherigen Wintersaison wider. Nahezu alle Betriebe rechnen mit einem zweistelligen Plus, in der Tourismusregion Nassfeld-Pressegger See spricht man vom besten Ergebnis in der Wintergeschichte der Destination.

Alleine von November bis Jänner verzeichnet man hier ein Nächtingsplus von 18 Prozent und einen Zuwachs bei den Gästeankünften von über 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Markus Brandstätter von der Tourismusregion Nassfeld sagte, es sei laut der Zahlen der beste Saisonstart überhaupt gewesen. Während der Kärntner Semesterferien habe es einen Ansturm von Einheimischen gegeben, allerdings auch viele Gäste aus Deutschland durch die Faschingsferien.

„Schnee ohne Ende“

Ähnlich ist die Entwicklung am Katschberg. Regionssprecher Stefan Brandlehner sagte, man habe Schnee ohne Ende, die Buchungslage sei entsprechend gut. Seit Dezember gehe es durch, man müsse noch bis Ostern durchhalten. In Bad Kleinkirchheim entdeckte vor allem der italienischen Gast das Skigebiet wieder für sich. Laut Regionssprecherin Barbara Strobl-Wiedergut habe man nach der italienischen Wirtshaftskrise Zuwachsraten von bis zuz 30 Prozent. Die gemeinsame Werbeoffensive mit Kärnten und Österreichwerbung habe Früchte getragen.

Skifahren immer noch Nummer eins

Auf ein anderes Gästesegment setzt man in der Region rund um das Goldeck. Maria Wilhelm von der Tourismusregion Millstätter See: „Wir sind sehr stark bei Tschechen und Polen, konnten wieder bei den Ungarn aufholen und ein bisschen der kroatischen Markt abzudecken.“ Alternative Angebote wie das Tourengehen, Rodeln oder Schneeschuhwandern werden zwar immer beliebter, bei den Wintertouristen stehe aber noch immer das Skifahren im Mittelpunkt, sagen die Touristiker.

