Franz Fuchs - Psychogramm eines Terroristen

Das klagenfurter ensemble widmet sich mit Felix Mitterers Stück „Der Patriot“ bis 28. Februar dem Briefbomber Franz Fuchs, dessen Terrorwelle in den 1990er-Jahren Österreich erschüttert hat. Vier Tote und 19 Verletzte forderten die Anschläge.

Es war eine Terrorwelle, die bis dahin in Österreich unbekannt war. Briefbomben wurden verschickt und Sprengfallen gebaut. Vier Menschen starben im burgenländischen Oberwart, 19 wurden zum Teil schwer verletzt.

Einer davon ist der Kärntner Polizist Theo Kelz, der 1994 beim Entfernen einer Rohrbombe am Flughafen Klagenfurt beide Hände verlor. Im Jahr 2000 wurden ihm erfolgreich Spenderhände transplantiert.

Textauszug Jetzt habt ihr euren Einzeltäter. Ich habe einen Auftrag erhalten, seht ihr das endlich ein? Aber es war keine Stimme in meinem Kopf, das hättet ihr wohl gern. Das Volk von Österreich hat mir diesen Auftrag erteilt. Die Volksmeinung hat mir diesen Auftrag erteilt. Wer war Franz Fuchs? Der Schläfer, den ihr aufgeweckt habt. Ein österreichischer Patriot. Die Waffe in eurer Hand.“

„Der Patriot“ in der Messehalle 11

Nach vier Jahren aufwendiger Fahndung wurde der Terrorist Franz Fuchs in der Steiermark festgenommen. Autor Felix Mitterer schrieb darüber ein Stück: „Der Patriot“ wird derzeit beim Klagenfurter Ensemble in der Messehalle 11 gezeigt.

Viele erinnern sich noch an Fuchs’ Auftritte vor Gericht, er brüllte Parolen und musste immer wieder aus dem Gerichtssaal entfernt werden. Fuchs als zur kurz gekommener Mensch, der seine Wut in blutigem Terror auslebte. Mitterer zeichnet in seinem Stück ein Psychogramm, basierend auf den Vernehmungssprotokollen und Notizen von Gerichtspsychiater Rainhard Haller.

„Das Ungeheuerliche kommt so normal daher“

Regisseurin Klaudia Reichenbacher sagte, das sei dermaßen spannend, weil das Extremistische, das Ungeheuerliche so normal daherkommen könne. Franz Fuchs gab damals als Grund für die Bombe in Klagenfurt an, es könne nicht sein, dass in einer deutschsprachigen Stadt auf Slowenisch unterrichte werde. Angst lässt eine Gesellschaft erstarren und dann auch die Grundfesten der Demokratie erbeben. Fuchs wusste das, es ging ihm nicht um viele Opfer, sondern um das Erzeugen dieser Angst.

„Der Patriot“ von Felix Mitterer „Der Patriot“ feierte am Freitag beim Klagenfurter Ensemble Premiere.

Bei einer Verkehrskontrolle zündete Fuchs eine Rohrbombe, die ihm beide Hände zerfetzte und die Polizisten teils schwer verletzte. Am 26. Februar 2000 erhängte er sich mit einem Rasiererkabel in seiner Zelle, er hätte eine lebenslange Strafe abzusitzen gehabt.

Inszenierung, Bühne: Klaudia Reichenbacher

Klangkulisse: Michael Merkusch

Aufführungsrechte: Kaiser Verlag Wien

Ein Gastspiel des Theater Kaendace

Als Franz Fuchs: Alexander Mitterer

