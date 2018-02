Sieben Verletzte bei Hausbrand

In der Nacht auf Freitag ist in einem Einfamilienhaus in Mittlern ein Brand ausgebrochen. Eine 15-Jährige bemerkte das Feuer und weckte ihre Familie. Insgesamt sieben Personen konnten sich ins Freie retten, sie erlitten Rauchgasvergiftungen.

Gegen 4.50 Uhr brach im Erdgeschoß des Einfamilienhauses in der Gemeinde Eberndorf ein Brand aus, Brandursache dürfte heiße Asche im Staubsauger gewesen sein. Die im Erdgeschoß schlafende 15-jährige Tochter des Hausbesitzers wurde von einem Krachen und dem Rauchmelder geweckt: „Ich sah nur noch Feuer und Rauch.“

Das Video zeigt, dass die Wohnräume durch die Rauch- und Rußentwicklung stark beschädigt wurden.

Bis zu ihrem Eintreffen alarmierte sie die Feuerwehr und verständigte mit dem Handy die im ersten Stock schlafende restliche Familie. „Meine Mama und vier Kinder waren oben in den Schlafzimmern. Ich war mit meinem Freund im Erdgeschoß in unserem Zimmer, gleich neben dem Brandherd. Wir sind dann durch die Terrassentüre ins Freie gegangen. Ich wusste schon, wo der Feuerlöscher ist, aber ich konnte nicht dazu, weil er sich mitten im Brandherd befand. Also konnte ich garnichts machen.“

ORF

Die gesamte Familie, insgesamt sieben Personen, im Alter zwischen 36 und einem Jahr alt, retteten sich ins Freie.

Die FF Eberndorf, Gablern und Edling mit insgesamt 40 Einsatzkräften führten die Brandbekämpfung. Um 5.40 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Alle sieben Personen wurden von den Rettungskräften mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Sie mussten 24 Stunden zur Beobachtung auf der Station bleiben, weil der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand, vor allem bei den Kindern. Am Samstag werden sie voraussichtlich entlassen.