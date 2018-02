Hund „Alois“ nach Unfall entlaufen

Nach dem schweren Autounfall in Treffen/Ossiacher See, bei dem am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen ist und fünf Personen verletzt wurden, sucht die Polizei nach Hund „Alois“, der sich in einem der Unfallfahrzeuge befand und davonlief.

Gegen 19.50 Uhr kam der 38-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw auf der Ossiacher Straße (B94) in Annenheim aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus einer 31-jährigen Frau. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich der Pkw des 38-Jährigen um die eigene Achse und prallte mit dem Heck in einen weiteren entgegenkommenden, unmittelbar hinter dem Kleinbus fahrenden Pkw eines Oberösterreichers. Der 38-Jährige wurde dabei aus seinem Pkw geschleudert erlitt tödliche Verletzungen.

ORF

Ganze Familie in Pkw verletzt

Die Lenkerin des Kleinbusses, der Lenker aus Oberösterreich, seine 43-jährige Frau und seine Söhne im Alter von 14 und 20, wurden unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung von mehreren Rettungsfahrzeugen in das LKH Villach gebracht.

ORF

Hund nach Unfall gesucht

In einem der Unfallfahrzeuge befand sich ein Mischlingshund, der nach dem Unfall in Panik die Flucht ergriff. Der zweieinhalbjährige schwarzfärbige Mischlingsrüde hört auf den Namen „Alois“ und ist sehr ängstlich.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bergung und die Aufräumarbeiten wurden von der FF Treffen, der HFW Villach und der FF Villach-St. Ruprecht durchgeführt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein gerichtlich beeideter Sachverständiger beauftragt. Die B94 war im Bereich der Unfallstelle bis Mitternacht für den gesamten Verkehr gesperrt.